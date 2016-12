Czy można prowadzić samochód po nocnej imprezie?

Jazda pod wpływem alkoholu jest obecnie jednym z największych społecznych tabu, a siadanie za kierownicą następnego dnia rano może być równie niebezpieczne.

Koniec roku i karnawał obfitują w przyjęcia i spotkania, na których wiele osób wypija więcej alkoholu, niż zwykle. Jest to także okres, w którym więcej kierowców podejmuje potencjalnie śmiertelne ryzyko, zarówno dla nich samych, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego.

reklama reklama

Tu swoją rolę może odegrać „wczorajszy garnitur”. Ważący ponad 17 kg zestaw składa się ze specjalnej kamizelki, obciążników nadgarstków i kostek, specjalnej czapki i okularów. Wszystkie te elementy symulują klasyczne objawy kaca - zmęczenie, zawroty głowy i osłabienie koncentracji.

Zobacz też: Które godziny są najlepsze do jazdy samochodem?

Badania prowadzone w Europie pokazują, że alkohol jest czynnikiem pojawiającym się w co szóstym wypadku drogowym z ofiarami śmiertelnymi*. W Wielkiej Brytanii 1 na 10 aresztowań za jazdę po spożyciu alkoholu ma miejsce w godzinach między 06:00 a 08:00 rano**. Ford zlecił zbudowanie "wczorajszego garnituru" naukowcom z renomowanego Meyer Hentschel Institute w Niemczech, w celu demonstrowania zagrożeń związanych z jazdą na kacu.

„Istnieje silna presja społeczna, by powstrzymywać tych, którzy mają ochotę wracać z alkoholowej imprezy prowadząc samochód. Niestety, wielu siadających za kierownicą następnego ranka podróżuje samotnie.” - mówi Jim Graham, menadżer programu Ford Driving Skills for Life***. "Wczorajszy garnitur" pokazuje, jak wyniszczający może być kac i jak wielkie jest ryzyko, że jazda w takim stanie stanowi zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg.

Nawet wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy mieści się w granicach dozwolonych przez prawo, nadal stwarza on ryzyko porównywalne z kierowcami, którzy prowadzą pod wpływem alkoholu, a to z powodu niewyspania i wydłużonego czasu reakcji.****

Zobacz też: Jak często odpoczywać podczas podróży samochodem?

W ramach programu Ford Driving Skills for Life, Ford oferuje bezpłatne szkolenia dla młodych kierowców. Do końca 2016 roku, w ramach programu zostanie przeszkolonych ponad 20.000 kierowców z 13 krajów Europy. Wcześniej, w ramach tego samego programu, Ford współpracował z Meyer Hentschel Institute przy stworzeniu “kombinezonu nietrzeźwego kierowcy” i “kombinezonu kierowcy po narkotykach” – co przedstawiono ostatnio w telewizyjnej produkcji “Jay Leno’s Garage”. “Wczorajszy garnitur” postawił swoim twórcom odmienne wyzwania.

„Przeprowadziliśmy wiele badań, analizowaliśmy także własne umiejętności po wieczorach spędzonych z kolegami przy kieliszku.” - powiedział Gundolf Meyer-Hentschel, prezes Instytutu Meyer-Hentschel. „Do "wczorajszego garnituru" wprowadziliśmy słuchawki, które symulują szczególną, zwiększoną wrażliwość na dźwięki i specyficzne odczucia akustyczne jakie towarzyszą migrenie, a także rodzaj czapki o specjalnie dobranej masie, która wraz z goglami symuluje zawroty i oślepiający ból głowy.”

Wśród tych, którzy wypróbowali osobiście działanie nowego “garnituru” znalazł się dr Richard Stephens, starszy wykładowca psychologii na Uniwersytecie Keele w Wielkiej Brytanii, zajmujący się także badaniami skutków spożycia alkoholu i ekspert w dziedzinie reakcji związanych z tak zwanym kacem.

„Ludzie często nie zdają sobie sprawy, do jakiego stopnia kac zakłóca podstawowe zdolności robienia czegokolwiek - twierdzi profesor Stephens. We "wczorajszym garniturze" można doświadczyć skutków kaca z siłą zapadającą w pamięć.”

Źródło: Ford