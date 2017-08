Co oznacza znak „Niebezpieczny zakręt” Autor: Jerzy Bitner

Ten znak ostrzega nas o niebezpiecznym zakręcie w prawo.

Oczywiście ten znak ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w lewo.

Znaki te umieszczane są zazwyczaj poza obszarem zabudowanym, na drogach, na których dopuszczalna prędkość jest wyższa niż 60 km/h. Na takich drogach te znaki ostrzegawcze umieszczane są w odległości 150-300 metrów przed zakrętem. Na pozostałych drogach umieszcza się je w odległości do 100 m.

W wyjątkowych przypadkach, gdy zakręt jest niezwykle ciasny, znaki ostrzegawcze mogą być umieszczane także na miejskich ulicach.

Pod znakiem „Niebezpieczny zakręt” umieszczany jest niekiedy znak zakazu „Ograniczenie prędkości”:

W praktyce oznacza to, że wjechanie w taki zakręt z prędkością większą niż podana na znaku może skończyć się wypadkiem. Nigdy nie lekceważmy takich ograniczeń, zwłaszcza jeżeli jedziemy nieznaną nam trasą.

Ponadto musimy wiedzieć, że każdy znak ostrzegający o niebezpiecznym zakręcie zabrania wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni (Art. 24 ust.7 pkt.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Oznacza to zatem, że na takim zakręcie nie wolno nam wyprzedzać innego samochodu albo motocykla. Możemy natomiast wyprzedzić rowerzystę, gdyż rower nie jest pojazdem silnikowym. Możemy także wyprzedzić pojazd jadący poboczem, na przykład ciągnik rolniczy.

Ale uwaga! Na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi najczęściej oś jezdni jest wyznaczona podwójną linią ciągłą. Linii tej w żadnym razie nie wolno nam przekraczać ani na nią najeżdżać. Jeśli więc wyprzedzenie rowerzysty wiązałoby się z koniecznością najechania na podwójną linię ciągłą, to z takiego manewru musimy zrezygnować.

Zakaz wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi nie dotyczy jezdni jednokierunkowych oraz jezdni dwukierunkowych na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym – w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.

I jeszcze jedna informacja: na wielopasowych jezdniach z wyznaczonymi pasami ruchu dozwolone jest wyprzedzanie z prawej strony, pod warunkiem, że wyznaczone są co najmniej dwa pasy do jazdy w tym samym kierunku na obszarze zabudowanym oraz trzy pasy poza obszarem zabudowanym. Oczywiście warunkiem zezwalającym na wyprzedzanie jest to, by pasy ruchu były wyznaczone na jezdni. Jeśli jednak na takiej drodze występuje znak ostrzegający o niebezpiecznym zakręcie, to wyprzedzanie na takim zakręcie z prawej strony tez jest zabronione.

Są to dosyć skomplikowane przepisy, które warto by uprościć, gdyż ogromna większość kierowców i tak ich nie zna. Wystarczyłoby wprowadzić uniwersalna zasadę, że wyprzedzanie jest zabronione na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi na wszystkich jezdniach dwukierunkowych.

W następnym odcinku omówimy zawiłości związane ze znakami ostrzegającymi o kilku niebezpiecznych zakrętach.