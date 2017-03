„Ograniczenie prędkości” (B-33) to jeden z najważniejszych znaków zakazu. Stanowi on zarazem dla policjantów podstawę do karania kierowców za nadmierną prędkość. Pozornie może wydawać się, że znak ten nie zawiera żadnych tajemnic, bo przecież podana na nim liczba oznacza maksymalną prędkość (w kilometrach na godzinę), z jaką możemy jechać. W rzeczywistości niewielu zmotoryzowanych zna dokładnie wszystkie reguły dotyczące tego zakazu. Najwięcej wątpliwości budzą wśród kierowców kwestie dotyczące zakresu obowiązywania ograniczenia prędkości. Zazwyczaj wszyscy wiedzą, że obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. W istocie tych prawideł jest znacznie więcej i dlatego chcemy je wszystkie dokładnie wytłumaczyć. Dla części Czytelników będzie to powtórka wiadomości, ale myślę, że pewna grupa kierowców pozna je po raz pierwszy.

Na początek definicja znaku B-33 zawarta w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji w Spawie Znaków i Sygnałów Drogowych: (§27) Znak B-33 "ograniczenie prędkości" oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

Obowiązywanie zakazu do najbliższego skrzyżowania

§32 ust. 2.tegoż rozporządzenia stanowi, że jeżeli zakaz wyrażony przez znaki B-25, B-26, B-29, B-33, B-35, B-36, B-37 i B-38 nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

Oznacza to, że znak B – 33 ograniczenie prędkości (podobnie jak zakazy dotyczące wyprzedzania i zatrzymywania się oraz postoju) generalnie obowiązują od miejsca ich ustawienia do najbliższego skrzyżowania.

Znak ograniczenia prędkości - zasady i wątpliwości część I Autor: Jerzy Bitner

Jeżeli ograniczenie prędkości ma obowiązywać także za skrzyżowaniem, to znak musi być powtórzony za tym skrzyżowaniem.

Znak ograniczenia prędkości - zasady i wątpliwości część I Autor: Jerzy Bitner

Skrzyżowanie nie „odwołuje” ograniczenia prędkości w sytuacji, kiedy na drodze dwujezdniowej wlot skrzyżowania znajduje się tylko na sąsiedniej jezdni po lewej stronie (dla przeciwnego kierunku ruchu) i nie ma połączenia z prawą jezdnią (tak jak to widzimy na rysunku):

Znak ograniczenia prędkości - zasady i wątpliwości część I Autor: Jerzy Bitner

Od opisanych powyżej zasad są jednak pewne wyjątki. Ograniczenie prędkości może obowiązywać na terenie całej miejscowości lub strefy. O tym poniżej.

Obowiązywanie ograniczenia w całej miejscowości

§15 ust. 3. Rozporządzenia stanowi, że znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a „Miejscowość” oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

Znak ograniczenia prędkości - zasady i wątpliwości część I Autor: Jerzy Bitner

W takim przypadku odwołanie ograniczenia prędkości następuje po minięciu znaku oznaczającego koniec danej miejscowości.

Znak ograniczenia prędkości - zasady i wątpliwości część I Autor: Jerzy Bitner

Zwróćmy zatem uwagę, że skrzyżowanie nie tylko nie odwołuje ograniczenia prędkości, ale po skręceniu przez nas na tym skrzyżowaniu w boczną drogę nadal obowiązuje to samo ograniczenie. Musimy więc o nim pamiętać aż do chwili, kiedy miniemy znak E-18a „Koniec miejscowości”.

Znak ograniczenia prędkości - zasady i wątpliwości część I Autor: Jerzy Bitner

Ale uwaga! Na terenie tej miejscowości mogą znajdować się odcinki dróg, na których dopuszczalna prędkość została zmieniona, np. jeszcze bardziej ograniczona (do 30 km/h), tak jak widzimy to na rysunku:

Znak ograniczenia prędkości - zasady i wątpliwości część I Autor: Jerzy Bitner

W tym przypadku po minięciu znaku „koniec ograniczenia prędkości” (do 30 km/h) nadal obowiązuje nas ograniczenie prędkości do 40 km/h, wyrażone wcześniejszym znakiem ograniczenia umieszczonym pod znakiem „Miejscowość”. Dopiero gry miniemy znak „Koniec miejscowości”, ograniczenie prędkości przestanie nas obowiązywać.

Obowiązywanie ograniczenia na całym obszarze zabudowanym

Znak ograniczenia prędkości - zasady i wątpliwości część I Autor: Jerzy Bitner

Analogiczne zasady obowiązują, jeżeli znak ograniczenie prędkości jest umieszczony pod znakiem „Obszar zabudowany” (D-42).

§15 ust. 4. Rozporządzenia stanowi: Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42 oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 lub E-18a, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

Znak ograniczenia prędkości - zasady i wątpliwości część I Autor: Jerzy Bitner

W takim przypadku odwołanie ograniczenia prędkości następuje po minięciu znaku oznaczającego koniec obszaru zabudowanego (D-43):

Znak ograniczenia prędkości - zasady i wątpliwości część I Autor: Jerzy Bitner

Ograniczenie obowiązujące na całym obszarze zabudowanym odwołuje też znak „Koniec miejscowości” (E-18a).

Znak ograniczenia prędkości - zasady i wątpliwości część I Autor: Jerzy Bitner

Na obszarze zabudowanym mogą znajdować się odcinki dróg, na których dopuszczalna prędkość została zmieniona, w tym przypadku podwyższona:

Znak ograniczenia prędkości - zasady i wątpliwości część I Autor: Jerzy Bitner

W tym przypadku po minięciu znaku „koniec ograniczenia prędkości” (do 50 km/h) nadal obowiązuje nas ograniczenie prędkości do 40 km/h, wyrażone wcześniejszym znakiem ograniczenia umieszczonym pod znakiem „Obszar zabudowany”. Dopiero kiedy wyjedziemy z obszaru zabudowanego, ograniczenie to przestaje obowiązywać.

Na następnej stronie przeczytasz m.in. o obowiązywaniu ograniczenia w strefie ruchu