Kiedy będą uruchomione warszawskie fotoradary?

ITD poinformowała, że w dniu 21.12.2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a miastem stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez Komendanta Straży Miejskiej – Pana Zbigniewa Leszczyńskiego, w sprawie użyczenia Inspekcji Transportu Drogowego należących do władz samorządowych fotoradarów. Umowa dotyczy użyczenia, wstępnie na okres 3 lat, łącznie 27 konstrukcji wsporczych (masztów) oraz 24 urządzeń rejestrujących, które do końca 2015 r. były wykorzystywane przez stołeczną Straż Miejską. Na bazie zawartego porozumienia wspomniany sprzęt zostanie przekazany do wyłącznego wykorzystywania przez CANARD GITD, w ramach ogólnopolskiego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

Przejęte urządzenia zostaną dostosowane i skonfigurowane w taki sposób, aby mogły zostać połączone z CPD CANARD – systemem teleinformatycznym wykorzystywanym w Inspekcji Transportu Drogowego, wspierającym procedowanie spraw o wykroczenia w ruchu drogowym oraz zarządzanie infrastrukturą kontrolną, a co za tym idzie dołączą do 400 fotoradarów, które zostały zakupione w ramach projektu pn. „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Sukcesywne uruchamianie przejmowanych urządzeń powinno zakończyć się w ciągu kilku następnych miesięcy 2017 r.

Niniejsze porozumienie pozwoli na uzupełnienie luki w stołecznym systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego, powstałej w wyniku zmiany przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która odebrała strażom gminnym (miejskim) uprawnienia do wykorzystywania urządzeń rejestrujących. Dotychczasowe doświadczenia wskazują jednoznacznie, że zautomatyzowane kontrole prędkości oraz stosowania się do sygnalizacji świetlnej istotnie wpływają na zachowania kierujących pojazdami, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa.

