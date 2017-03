Kary za parkowanie miejscu dla niepełnosprawnych w 2017 roku

Ceny nie uległy zmianie. Jeżeli w 2017 roku zaparkujemy nasz samochód w miejscu dla niepełnosprawnych możemy liczyć się z mandatem w wysokości 500 złotych oraz dostać 5 punktów karnych.

Gdy będziemy się posługiwać w sposób nieuprawniony kartą dla niepełnosprawnych i parkować na miejscu wydzielonym, zapłacimy karę w wysokości 800 złotych i 5 punktów karnych. Samo posługiwanie się w sposób nieuprawniony kartą dla niepełnosprawnych kosztuje 300 złotych.

Dodatkowo samochód może zostać odholowany na parking policyjny. Będzie się to wiązało z koniecznością opłaty za wezwanie holownika i postój na parkingu policyjnym. Obecnie koszt holownika dla samochodu do 3,5 tony wynosi 476 złotych, a każda doba spędzona na parkingu policyjnym to koszt 39 złotych.