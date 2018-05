Zmiana pasa ruchu, kto ma pierwszeństwo?

Poruszając się po drogach publicznych, często zdarza się że kierowcy nie wiedzą jak zachować się w określonych sytuacjach podczas manewru zmiany pasa. Sam manewr na drodze jednopasmowej nie należy do najtrudniejszych czynności, ale gdy na jezdni pojawią się trzy pasy to zdarza się że kierowcy jadą „na czuja”, ponieważ nie mają pojęcia kto z której strony może wjechać jako pierwszy, a kto kogo powinien przepuścić. Jest to poważny problem, a świadczy głownie o tym fakt braku znajomości przepisów ruchu drogowego.