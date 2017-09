Sygnalizatory kierunkowe a zawracanie

Istnieje kilka odmian sygnalizatorów S-3. Pierwszy z nich to sygnalizator kierunkowy do skręcania w lewo:

Można jechać wyłącznie w lewo Autor: Jerzy Bitner

Ten sygnalizator (podczas wyświetlania na nim sygnału zielonego) zezwala wyłącznie na skręcanie w lewo. Nie zezwala natomiast na zawracanie. Niestety, wielu kierowców o tym nie wie. Jeżeli pojazd zawraca na skrzyżowaniu z takim sygnalizatorem, to kierujący nim może stworzyć niebezpieczną sytuację. Popatrzmy na Rys. 2:

Niedozwolone zawracanie powoduje niebezpieczną sytuację Autor: Jerzy Bitner

Kierowca niebieskiego samochodu, wykonując manewr zawracania, może doprowadzić do sytuacji kolizyjnej z samochodami skręcającymi w prawo, dla których również wyświetlany jest sygnał zielony na sygnalizatorze kierunkowym. Kierujący czerwonym samochodem i autobusem mają prawo pewnie jechać przez skrzyżowanie i ufać, że nie napotkają ruchu poprzecznego. Tymczasem okazuje się, że na ich torze jazdy pojawia się zawracający niebieski samochód. Dlatego właśnie sygnalizator kierunkowy do skręcania w lewo nie upoważnia do zawracania.

Istnieją jednak sygnalizatory kierunkowe S-3 do skręcania w lewo i zawracania:

Dozwolony jest skręt w lewo oraz zawrócenie Autor: Jerzy Bitner

W takim przypadku kierujący pojazdem ma prawo zarówno skręcić w lewo jak i zawrócić.

Występują również sygnalizatory kierunkowe tylko do zawracania:

Można tylko zawrócić Autor: Jerzy Bitner

Widząc taki sygnalizator, kierowca żółtego samochodu może tylko zawrócić, nie wolno mu natomiast skręcać w lewo.

W następnym odcinku dalszy ciąg informacji o skręcaniu w lewo i zawracaniu.