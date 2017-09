Strzałki kierunkowe a zawracanie

Przede wszystkim trzeba zwracać baczną uwagę na te strzałki, aby zająć przed skrzyżowaniem odpowiedni pas ruchu, zgodny z dalszym zamierzonym kierunkiem jazdy na skrzyżowaniu.

Tu zmiana pasa ruchu nie jest dozwolona Autor: Jerzy Bitner

Początkowe strzałki kierunkowe są umieszczane na jezdni w miejscach, gdzie pasy ruchu oddziela jeszcze linia przerywana. Wówczas kierujący ma możliwość zmiany pasa. Potem, gdy pasy ruchu oddziela już linia pojedyncza ciągła, zmiana pasa nie jest już możliwa.

Strzałka kierunkowa P8b Autor: Jerzy Bitner

Ta strzałka kierunkowa (P-8b) wskazuje, że z pasa, na którym się znajduje, można skręcać w lewo. W pewnych sytuacjach (o tym poniżej) zezwala także za zawracanie.

Strzałka kierunkowa (P-8e) Autor: Jerzy Bitner

Z kolei ta strzałka kierunkowa (P-8e) zezwala na jazdę prosto oraz na skręcanie w lewo. W pewnych sytuacjach (o tym poniżej) zezwala także za zawracanie.

Strzałka kierunkowa (P-8c) Autor: Jerzy Bitner

Następna strzałka kierunkowa (P-8c) zezwala na zawracanie. Strzałka ta może być umieszczona tylko na lewym skrajnym pasie ruchu. Nie zezwala ona natomiast na skręcanie w lewo.

Zobaczmy jeszcze jedną strzałkę:

Strzałka kierunkowa (P-8i) Autor: Jerzy Bitner

Ta strzałka kierunkowa (P-8i) zezwala na jazdę prosto oraz na zawracanie. Nie zezwala natomiast na skręcanie w lewo.

Pamiętajmy, że strzałki kierunkowe generalnie pozwalają na jazdę TYLKO w kierunku przez nie wskazywanym. Istnieje tutaj jeden wyjątek.

§ 87 ust. 2 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych stanowi:

Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

W tej sytuacji zawracanie jest dozwolone Autor: Jerzy Bitner

Oznacza to, że nawet jeśli na lewym skrajnym pasie ruchu nie występuje strzałka kierunkowa do zawracania, to możemy z tego pasa zawrócić, chyba że przed skrzyżowaniem umieszczony jest znak B-23 „ Zakaz zawracania” albo ruch na skrzyżowaniu jest kierowany sygnalizatorem kierunkowym S-3.

W tej sytuacji zawracanie jest zabronione Autor: Jerzy Bitner

Występuje tu jednak brak doprecyzowania, o jaki sygnalizator kierunkowy S-3 chodzi. Jeżeli występuję sygnalizator kierunkowy S-3 zezwalający na skręcanie w lewo i zawracanie, to przecież w takiej sytuacji zawracanie jest dozwolone. Byłoby one zabronione, gdyby przed skrzyżowaniem występował sygnalizator kierunkowy S-3 zezwalający wyłącznie na skręcanie w lewo.

Warto te zasady dobrze zapamiętać. Apelujemy też do Ministerstwa, aby jak najszybciej uregulowano występujące w tych przepisach nieścisłości.