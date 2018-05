Co grozi za wjazd samochodem do lasu?

Wyjechanie poza utwardzone drogi potrafi dostarczyć sporo frajdy, szczególnie wtedy, gdy posiadamy samochód terenowy lub quada. Wystarczy raz tego spróbować, aby szybko się uzależnić od wypraw w teren. Jednak do lasu nie wjeżdża się tylko dla sportu. W miesiącach jesiennych i wakacyjnych zauważa się wzrost samochodów zaparkowanych w rejonach leśnych. Zwykle to rodziny przyjeżdżają na spacer lub w poszukiwaniu grzybów jesienną porą. Warto w takich sytuacjach wiedzieć, co zrobić z naszym samochodem, aby uniknąć spotkania ze strażnikami leśnymi.

Czy możemy wjechać samochodem do lasu?

Art. 29. 1. ustawy o lasach. Zgodnie z nią:

Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Z ustawy dowiadujemy się, że także jazdę konną dopuszcza się drogami wyznaczonymi tylko przez właściwego nadleśniczego.

Przepis art. 161 Kodeksu Wykroczeń mówi wyraźnie:

Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.

Jeżeli nie ma informacji od nadleśnictwa o dopuszczeniu ruchu drogowego w danym rejonie, lepiej nie próbować wjeżdżać do lasu. Wszystko przez to, że brak znaku zakazującego wjazdu, nie oznacza automatycznie pozwolenia na wjazd.

Gdzie można zostawić samochód?

Zgodnie z art. 29. 1. ustawy o lasach, postój pojazdów może być tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Służą do tego specjalne oznaczone parkingi leśne. Ich lokalizację znajdziemy na stronie internetowej Lasów Państwowych - www.lasy.gov.pl. Unikajmy zostawiana samochodu przed szlabanami i na poboczach dróg, aby nikomu nie utrudniać pracy lub życia.

Czy strażnik leśny może nas zatrzymać i nałożyć mandat?

Zgodnie z art. 129c ustawy o ruchu drogowym, strażnik leśny może zatrzymać kierowcę. Warto pamiętać, że pracownicy Służby Leśnej mają prawo użyć środków przymusu bezpośredniego, łącznie z użyciem broni wobec osób, która uniemożliwiają im wykonywanie pracy.

Kontrola ruchu drogowego na terenach lasów lub parków narodowych może być wykonywana przez strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku.

2. Strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku są uprawnieni do kontroli kierujących pojazdami niestosujących się do przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na terenach lasów lub parków narodowych, dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się lub postoju pojazdów.

3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku są upoważnieni do:

1) zatrzymania pojazdu;

2) legitymowania uczestnika ruchu drogowego;

3) wydawania poleceń, co do sposobu zachowania się na drodze.

Co grozi za wjazd samochodem do lasu?

Strażnik leśny może nałożyć grzywnę w formie mandatu w wysokości od 20 do 500 złotych. Jak możemy przeczytać na stronie Lasów Państwowych, grzywny są nakładane za wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń (np. wjazd i parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym, niszczenie grzybów i grzybni, płoszenie, zabijanie dzikich zwierząt, niszczenie lęgów ptasich mrowisk itd.), w ustawie o ochronie przyrody (np. wypalanie roślinności, uszkadzanie drzew i krzewów) oraz za wykroczenia określone w prawie łowieckim.

Po pokwitowaniu odbioru mandatu przez ukaranego, należność grzywny należy wpłacić w terminie 7 dni. W przypadku poważniejszych szkód wyrządzonych przez kierowcę, np. kradzież drewna lub zniszczenie urządzenia, nakładana jest wyższa kara niż pięćsetzłotowy mandat nakładaną przez sąd. Za te wykroczenie nie dostaniemy żadnych punktów karnych.

Jak legalnie wjechać do lasu?

Można postarać się o zezwolenie u nadleśnictwa. W tym celu składany wniosek o nadanie identyfikatora pozwalającego na wjazd do lasu. We wniosku podaje dane pojazdu, osobę kierującą i konkretny rejon, do którego się udajemy. Po pozytywnym rozpatrzeniu, możemy ruszać do lasu. Standardowo zakaz wjazdu do lasu nie dotyczy m.in. pracowników Służby Parków Krajobrazowych oraz funkcjonariuszów Straży Granicznej.