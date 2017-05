Teoretycznie sprawa jest prosta. Utrzymanie właściwego pasa ruchu podczas jazdy nie powinna sprawić nikomu kłopotu. Tymczasem okazuje się, że w polskich realiach drogowych kłopot z kontynuacją jazdy po właściwym pasie mają nawet bardo doświadczeni kierowcy.

Niewyznaczone pasy ruchu – jak się zachować?

Niewyznaczone pasy ruchu – jak się zachować? Autor: Jerzy Bitner

Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną dwóch jezdni jednokierunkowych o dwóch pasach ruchu. Wydawać by się mogło, że wszystko jest to proste i jasne. Jak powinien przebiegać tor jazdy samochodów? Prezentuje to rys. 2.

Zarówno samochód czerwony, jak i niebieski jadą swoimi pasami ruchu, przejeżdżają równolegle obok siebie przez skrzyżowanie i następnie zajmują odpowiednie pasy ruchu za skrzyżowaniem.

Niestety, nie zawsze tak jest. Bywa, że kierowca jadący prawy pasem zaczyna ścinać zakręt, jakby zapomniał, że obok niego jedzie równolegle niebieski samochód:

Powoduje to możliwość zderzenia, zmusza kierującego niebieskim samochodem do awaryjnego hamowania.

Czasem zdarza się odwrotna sytuacja: niebieski samochód zaczyna zjeżdżać od razu na prawy pas, zajeżdżając drogę czerwonemu:

Są kierowcy, którzy twierdzą, że przecież po skręcie mogą zając dowolny pas ruchu. To prawda, ale jeżeli skręcanie odbywa się równolegle dwoma pasami ruchu, to nie wolno zajeżdżać drogi pojazdowi podążającemu sąsiednim pasem.

Przypominam, że nawet jeśli pasy ruchu nie są wyznaczone w obrębie skrzyżowania tzw. liniami prowadzącymi, to obowiązkiem kierującego jest wyobrazić sobie przebieg tych pasów:

Teoretycznie jest możliwa zmiana pasa ruchu w takiej sytuacji, ale pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi, który już znajduje się na sąsiednim pasie. W praktyce jednak podczas skręcania, jeśli na sąsiednim pasie jest dużo pojazdów, lepiej zaniechać dokonywania zmiany pasa ruchu na zakręcie. Lepiej uczynić to za skrzyżowaniem, kiedy już miniemy zakręt.

Zwracam zatem uwagę na konieczność dokładnej, starannej jazdy bez ścinania pasów ruchu i zajeżdżania innym drogi. Nie tylko stwarza to ryzyko kolizji, ale jest bardzo denerwujące dla jadących prawidłowo kierowców.