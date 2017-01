Czy przepisy drogowe na drodze prywatnej nie obowiązują?

Czy przepisy drogowe na drodze wewnętrznej obowiązują?

Co to jest droga publiczna?

Art. 1. Ustawy o drogach publicznych stanowi:

Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Art. 8. 1. Tejże ustawy głosi:

Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.

Wynika stąd, że drogi wewnętrzne nie są drogami publicznymi.

Na jakich drogach obowiązuje ustawa Prawo o ruchu drogowym? Art. 1. ust. 1. tejże ustawy stanowi, że: ustawa określa zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

Oznacza to, że ustawa, potocznie zwana kodeksem drogowym, pozornie nie obejmuje pozostałych dróg. Na tej podstawie różni dziennikarze i pseudo-znawcy łatwo formułują wniosek, że na innych drogach poza publicznymi, strefami zamieszkania i strefami ruchu Prawo o ruchu drogowym w ogóle nie obowiązuje. Nie jest to jednak pogląd ścisły, a taka interpretacja może być bardzo myląca.

W jakich przypadkach na drogach prywatnych obowiązują przepisy ruchu drogowego?

Art. 1. ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazuje bowiem, że jej przepisy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt. 1, w zakresie:

1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;

2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

Jeśli zatem poza drogą publiczną, np. na parkingu przed marketem albo na wewnętrznej drodze osiedlowej przecinają się tory jazdy dwóch pojazdów, to kierujący nimi powinni stosować się do przepisów lub znaków regulujących pierwszeństwo, tak jak na drodze publicznej. Niestosowanie tej zasady mogłoby bowiem zagrażać bezpieczeństwu osób w razie zderzenia. Brak jakiejkolwiek regulacji prawnych na takich drogach prowadziłby zresztą do absurdalnego i szkodliwego wniosku, że obowiązuje tu zupełna dowolność, a może też prawo silniejszego. Byłaby to, rzecz jasna, sytuacja niebezpieczna.

Zwróćmy też uwagę na art. 98 kodeksu wykroczeń: