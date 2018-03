Jak założyć profil zaufany (eGO) przez internet?

Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany to zbiór informacji o użytkowniku (wprowadzone dane są weryfikowane). Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany, jest wiarygodna — nikt nie może się pod nią podszyć. Dane na profilu zaufanym są odpowiednio zabezpieczone, aby nikt poza właścicielem nie miał do nich dostępu i nie mógł ich wykorzystywać.

Za pomocą profilu zaufanego można potwierdzić swoją tożsamość w internecie i podpisać elektroniczne dokumenty — na przykład podczas składania wniosku przez internet, nie trzeba go drukować, podpisywać i skanować albo dosyłać go pocztą do urzędu. Wystarczy podpisać go profilem zaufanym.

reklama reklama

Co można zyskać zakładając profil zaufany?

Dzięki profilowi zaufanemu można korzystać z usług online na portalach urzędowych. Takimi portalami są między innymi:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) — tu można złożyć wniosek o dowód osobisty, uzyskać odpisy aktów, zgłosić urodzenie dziecka, rozliczyć podatki, pobierać zaświadczenie o niekaralności, złożyć wniosek o kartę EKUZ.

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) — tu można umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski, sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzić, czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń.

tu można umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski, sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzić, czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) — tu można założyć firmę, wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą, uzyskać dane osób, które prowadzą firmy w Polsce.

W serwisie Obywatel.gov.pl również należy korzystać z profilu zaufanego. Za pomocą profilu zaufanego można tam sprawdzić:

swoje punkty karne,

swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych,

czy dowód jest unieważniony,

swoje dane w rejestrze PESEL.

Kto może założyć profil zaufany?

Każdy, kto ma numer PESEL.

Kiedy można założyć profil zaufany?

W dowolnym momencie.

Jak założyć profil zaufany (eGO) przez internet?

Za pomocą internetowego konta bankowego

Konto bankowe wykorzystuje się do szybkiego i bezpiecznego zakładania i potwierdzania profilu zaufanego. Dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta), dlatego nie trzeba już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Profil zaufany potrzebuje do identyfikacji tylko podstawowych informacji, takich jak imię, nazwisko czy numer PESEL. Za pomocą konta bankowego można złożyć profil zaufany od ręki, bez wychodzenia z domu.

Instrukcja:

Sprawdź, czy Twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład wejdź na stronę banku lub zadzwoń na infolinię. Zaloguj się na swoje konto bankowe. Wyszukaj formularz o założenie profilu zaufanego. Wypełnij go. Wyślij formularz. W ten sposób założysz profil zaufany.

Jeżeli nie możesz lub nie chcesz zakładać profilu zaufanego za pomocą konta w banku — możesz założyć go w punkcie potwierdzającym. Jak założyć profil zaufany w punkcie potwierdzającym?

Za pomocą certyfikatu kwalifikowanego

Jeżeli masz certyfikat kwalifikowany, możesz użyć go do założenia profilu zaufanego. Twoje dane z certyfikatu kwalifikowanego są wiarygodne (zostały uwierzytelnione), dlatego nie musisz już potwierdzać ich w urzędzie. Dzięki temu profil zaufany założysz od ręki, bez wychodzenia z domu.

Instrukcja:

Wejdź na stronę profilu zaufanego. Kliknij "Zarejestruj się". Kliknij w odnośnik "Chcę logować się certyfikatem kwalifikowanym". Wypełnij formularz. Kliknij "Zarejestruj się". Wyświetli się komunikat z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego. Wpisz kod. Wyświetli się kolejny komunikat z prośbą o wykonanie trzech kroków. Jeśli je wykonasz — kliknij "Potwierdź wykonanie kroków". W ten sposób założysz profil zaufany.

Jak zalogować się do profilu zaufanego?

1. Wejdź na stronę pz.gov.pl i kliknij w "Zaloguj się".

2. Wpisz login lub adres e-mail oraz podaj hasło.

3. Możesz skorzystać również z logowania za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub bankowości elektronicznej.

Jak długo jest ważny profil zaufany?

3 lata. Potem można przedłużać jego ważność o kolejne 3 lata.

Ile kosztuje wyrobienie profilu zaufanego?

Usługa jest bezpłatna.

Źródło: obywatel.gov.pl