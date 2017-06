Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak prawidłowo wykonać jazdę po łuku?

Kontynuujemy omawianie egzaminu praktycznego na placu manewrowym. W poprzednich odcinkach opisałem, jak przebiega sprawdzenie stanu technicznego pojazdu oraz przygotowanie do jazdy. Dzisiaj zadanie, w którym będziemy mieli okazję zaprezentować, że potrafimy kierować samochodem.

Na placu manewrowym wykonujemy dwa zadania:

jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

W tym odcinku zajmiemy się pierwszym z nich.

Po przygotowaniu do jazdy egzaminator zazwyczaj poleca nam od razu przejechać na pas ruchu i ustawić auto w punkcie wyjściowym, w tzw. polu zatrzymania. Przejechanie na pas ruchu nie jest oceniane przez egzaminatora, natomiast w tym czasie mamy sposobność zapoznania się i oswojenia z samochodem w ruchu.

Popatrzymy na rysunek 1:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Na lewym rysunku zaprezentowany jest egzaminacyjny pas ruchu. Składa się on z dwóch pól zatrzymania (na początku i na końcu) oznaczonych liniami przypominającymi kopertę, odcinka prostego oraz łuku.

Zadaniem osoby egzaminowanej jest przejechanie do przodu z początkowego pola zatrzymania do końcowego (środkowy rysunek), a następnie powrót tyłem do początkowego pola zatrzymania (prawy rysunek). Podczas wykonywania tego zadania egzaminator zazwyczaj przebywa poza samochodem i z zewnątrz obserwuje nasze poczynania.

Zanim rozpoczniemy jazdę, pamiętajmy o trzech podstawowych wymogach . Po pierwsze, musimy upewnić się, czy wszystkie drzwi pojazdu zostały zamknięte. Wystarczy w tym celu sprawdzić, czy nie świeci się lampka kontrolna wskazująca, że któreś drzwi są niezamknięte. Popatrzmy na fot. 2:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Jeżeli taka lampka kontrolna świeci się, nie wolno nam ruszyć. Po drugie musimy włączyć światła – jak to się określa w rozporządzeniu – właściwe do jazdy w ruchu drogowym. Co to oznacza? Jeżeli egzamin odbywa się w porze dziennej, wystarczy włączyć światła do jazdy dziennej. Wszystko zależy tu od konkretnego modelu samochodu. W jednych światła do jazdy dziennej zapalają się same po przekręceniu kluczyka w stacyjce, w innych taka opcja może być wyłączona. Bezpieczniej zatem dla nas jest włączyć światła mijania. Ich zapalenie się sygnalizuje w większości samochodów zielona lampka kontrolna z odpowiednim symbolem (fot. 3)

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Oczywiście jeżeli egzamin odbywa się po zmierzchu, możemy stosować wyłącznie światła mijania; wówczas nie można nam włączyć świateł do jazdy dziennej

Po trzecie, musimy upewnić się o możliwości jazdy. Chodzi tu o to, abyśmy przed ruszeniem wyraźnie obejrzeli się w lewo i prawo (tak, aby widział to egzaminator) sprawdzając, czy możemy bezpiecznie ruszyć, czy w pobliżu nie ma innego pojazdu lub jakiejś osoby.

Zanim jednak ruszymy, spójrzmy jeszcze raz na rysunek 1. Zwróćmy uwagę, że tory jazdy samochodu w pierwszym i drugim etapie tego zadania, podczas jazdy do przodu i do tyłu, różnią się na łuku. Wynika to z odmiennego zachowania się samochodu podczas jazdy do przodu i do tyłu. Musimy pamiętać, że w obu przypadkach tor jazdy samochodu nakreślają przednie koła skrętne, natomiast auto nieco inaczej zachowuje się, kiedy pokonując łuk jedzie do przodu lub do tyłu.

A zatem rozpoczynamy jazdę. Oczywiście wcześniej musimy uruchomić silnik i sprawdzić, czy nie jest zaciągnięty hamulec awaryjny. Przypominam, że rozpoczynając to zadanie znajdujemy się w pierwszym polu zatrzymania (na pierwszej kopercie) – fot. 4:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Ruszamy. Pamiętajmy, że ruszenie musi być płynne. Oznacza to, że nie wolno nam ruszać żabimi skokami ani też doprowadzić do zgaśnięcia silnika.

Płynna musi być również jazda pasem ruchu. Nie wolno nam zatrzymywać się na pasie ruchu i ponownie ruszać. Musimy jechać jednym ciągiem.

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Jazda zasadniczo powinna odbywać się na I biegu. Podczas wykonywania tego zadania nie ma potrzeby osiągania znacznej prędkości, czas przejazdu nie jest limitowany.

Teraz zbliżamy się do łuku.

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Jest to bardzo ważny moment w tym zadaniu. Popatrzmy zatem, jak powinien przebiegać prawidłowy tor jazdy na tym odcinku pasu ruchu.

Pamiętajmy, aby nie rozpoczynać zbyt wcześnie skręcania w prawo (rys. 7):

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Podczas jazdy do przodu staramy się trzymać dość blisko zewnętrznej krawędzi łuku. Skręcanie w prawo rozpoczynamy więc wtedy, kiedy jesteśmy już blisko tej krawędzi (rys. 8):

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Teraz musimy szybko, energicznie obrócić koło kierownicy do oporu w prawo (rys. 9)

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Pamiętajmy nadal o tym, że jazda cały czas musi być płynna. Jednocześnie podczas skręcania obserwujemy widoczne już pole zatrzymania i kierujemy środek maski auta na środkowy pachołek zamykający to pole, pomału "odkręcając" kierownicę w lewo, prostując koła (rys. 10):

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

W momencie wjeżdżania do pola zatrzymania koła powinny być już wyprostowane. Teraz przygotowujemy się do zatrzymania pojazdu. Pamiętajmy, że auto musi całym obrysem znaleźć się w polu zatrzymania, należy więc podjechać możliwie blisko końcowego pachołka, ale nie wolno nam dotknąć go zderzakiem: (rys. 11):

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Dojechaliśmy do drugiego pola zatrzymania i teraz znajdujemy się w tym miejscu:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Popatrzmy teraz, jakie błędy popełniają najczęściej zdający na łuku podczas jazdy do przodu. Prezentujemy to na rys. 13 i rys. 14:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Kierujący zbyt wcześnie rozpoczyna skręcanie w prawo…

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

… i w rezultacie najeżdża na linię wyznaczającą wewnętrzną krawędź łuku:

Przed nami drugi etap tego zadania – jazda pasem ruchu do tyłu:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Bardzo ważne jest przyjęcie odpowiedniego toru jazdy podczas wyjeżdżania z końcowego pola zatrzymania i pokonywania łuku. Na tym etapie zadania zdający popełniają najwięcej błędów. Teraz, w przeciwieństwie do jazdy do przodu, musimy trzymać się możliwie blisko wewnętrznej krawędzi łuku. A zatem włączamy bieg wsteczny, ponownie upewniamy się o możliwości jazdy (czyli rozglądamy się na boki i do tyłu) i ruszamy:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Już w końcowej fazie wyjeżdżania z pola zatrzymania zaczynamy łagodnie skręcać kierownicę w prawo:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Oczywiście podczas jazdy do tyłu musimy bardzo uważnie obserwować drogę za samochodem. Najlepiej w tym celu prawą rękę oprzeć na zagłówku fotela pasażera. Wówczas możemy wygodnie obserwować drogę przez tylną szybę, obracając kierownicę lewą ręką. Korzystamy także z lusterek bocznych, ale pamiętajmy, że kluczowe znaczenie ma obserwacja bezpośrednia przez tylną szybę

Cofamy nadal i kiedy tył samochodu znajduje się w pobliżu osi prostego odcinka pasa ruchu, skręcamy koła do oporu w prawo:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Ruszanie na wzniesieniu i jazda po łuku. Autor: Jerzy Bitner

W ten sposób ustawiamy samochód w osi prostego odcinka pasa ruchu. Teraz musimy bardzo szybko prostować koła, a więc obracamy kierownicę w lewo:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Przed nami już tylko prosty odcinek pasa ruchu. Jeżeli po wyjechaniu z łuku ustawiliśmy samochód w osi pasa, to dojechanie do początkowego pola zatrzymania nie powinno nam sprawić żadnych problemów:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Nadal obserwujemy drogę za pojazdem przez tylną szybę:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Na tym etapie cofania starajmy się nie kręcić kierownicą, a już na pewno nie wykonywać nią dużych skrętów. Lusterka boczne pozwalają nam ocenić, czy jedziemy w bezpiecznej odległości od linii wyznaczających pas ruchu:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Zbliżamy się do początkowego pola zatrzymania:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Pamiętajmy by celować środkiem samochodu w środkowy pachołek zamykający pole zatrzymania. Najlepiej w tym celu obserwować środek tylnej szyby i stanowisko, do którego wjeżdżamy.

Samochód musi znaleźć się całym obrysem w polu zatrzymania, ale i tym razem nie wolno nam dotknąć tylnym zderzakiem końcowego pachołka:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Zatrzymujemy samochód w polu zatrzymania i zadanie jest zaliczone.

Powróćmy teraz do łuku i przekonajmy się, na czym polegają najczęstsze błędy zdających podczas jazdy do tyłu:

Przypadek 1 . Zdający wyjeżdża tyłem z pola zatrzymania:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Zbyt późno rozpoczyna skręcanie w prawo:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

I w rezultacie przód samochodu wyjeżdża na zewnątrz łuku:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Przypadek 2 . Zdający wyjeżdża tyłem z pola zatrzymania:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Rozpoczyna skręcanie:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Ustawia samochód pośrodku pasa ruchu, ale zbyt wolno zaczyna prostować koła:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

W wyniku tego tył samochodu przejeżdża przez linię wyznaczającą wewnętrzną krawędź łuku:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Przypadek 3 . Samochód jest już na prostym odcinku łuku:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Kierowca cofa w kierunku początkowego pola zatrzymania, ale zaprzestaje uważnej obserwacji drogi za samochodem. W wyniku tego auto zaczyna odchylać się od osi symetrii pasa ruchu:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

No i w końcu wyjeżdża poza linię wyznaczającą pas ruchu:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Na koniec musimy jeszcze wspomnieć o dwóch rodzajach błędów w tym zadaniu. Pierwsza grupa to błędy, które powodują niezaliczenie pierwszej próby, ale dają nam jeszcze drugą szansę tzn. możliwość ponownego wykonania zadania. Są to:

- Niewjechanie pojazdu całym obrysem do pola zatrzymania:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

- Najechanie na linię wyznaczająca pas ruchu:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

- Niezachowanie płynności jazdy, np. zatrzymanie pojazdu podczas cofania:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

- Zgaśnięcie silnika.

Druga grupa błędów traktowana jest jak spowodowanie kolizji lub poważnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Błędy takie powodują przerwanie egzaminu z wynikiem negatywnym i nie dają możliwości wykonania drugiej próby. Są to:

- Przejechanie przez linię wyznaczającą pas ruchu:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

I tu uwaga! Jeżeli widzimy, że popełniliśmy błąd, najeżdżamy właśnie na linię, to natychmiast zatrzymajmy samochód. To pozwoli nam jeszcze na druga próbę. Jeżeli jednak będziemy kontynuować jazdę i przejedziemy przez tę linię, egzamin zostanie przerwany:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

- Potrącenie któregokolwiek pachołka lub tyczki:

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Jak zdać egzamin na prawo jazdy - część XIV: jak wykonywać manewry na placu podczas egzaminu? Autor: Jerzy Bitner

Opisałem bardzo dokładnie, jak należy wykonywać to zadanie na placu manewrowym. Mam nadzieję, że dzięki temu unikną państwo błędów, jakie najczęściej popełniają zdający. W następnym odcinku ostatnie już zadanie na placu manewrowym – ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.