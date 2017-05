Zasady egzaminu teoretycznego na prawo jazdy

Egzamin dla jednej kategorii składa się z 32 pytań

Maksymalny czas trwania egzaminu na jedna kategorię to 25 minut

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 74

Do uzyskania wyniku pozytywnego należy otrzymać co najmniej 68 punktów

Każdy egzamin zawiera 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każdy za 3 punkty

6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każdy za 2 punkty

4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każdy za 1 punkt

Każdy egzamin zawiera też 12 pytań z wiedzy specjalistycznej, w tym:

6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każdy za 3 punkty

4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każdy za 2 punkty

2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każdy za 1 punkt

Zasady udzielania odpowiedzi:

na każde pytanie istniej tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Nie ma możliwości cofnięcia się do poprzednich pytań

Film dotyczący pytania wyświetli się tylko jeden raz i kończy się stopklatką, która jest widoczna przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi

Można zmienić udzieloną wcześniej odpowiedź do czasu przejścia do kolejnego pytania lub do upłynięcia czasu przewidzianego na odpowiedź

Nie udzielenie odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi i otrzymaniem zera punktów

Zasady egzaminu teoretycznego na prawo jazdy - pytania z wiedzy podstawowej

Czas na zapoznanie się z treścią pytania wynosi 20 sekund

Maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 15 sekund

Należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź: TAK lub NIE

Zasady egzaminu teoretycznego na prawo jazdy - pytania z wiedzy specjalistycznej

Czas na zapoznanie się z treścią pytania i udzielenie odpowiedzi wynosi 50 sekund

Należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź: A lub B lub C

Zasady egzaminu teoretycznego na prawo jazdy - wygląd i obsługa ekranu egzaminacyjnego

TREŚĆ PYTANIA:

Odpowiedź zaznacza się poprzez wskazanie kursorem i naciśnięcie lewym klawiszem myszki. Można dowolną ilość razy dokonywać zmiany wybranej odpowiedzi, ale tylko w czasie przewidzianym na jej udzielenie. Zmiany odpowiedzi można dokonać poprzez wybranie innej.

ZAKRES I CZAS PRZEBIEGU EGZAMINU:

Pokazuje, na które pytanie jest udzielana odpowiedź oraz jaki czas pozostał na zapoznanie się z pytaniami i udzielenie odpowiedzi.

NASTĘPNE PYTANIE:

Uruchomienie tej opcji powoduje przejście do następnego pytania. Po przejściu do następnego pytania nie ma możliwości powrotu do poprzednich.

ZAKOŃCZENIE EGZAMINU:

Uruchomienie tej opcji powoduje zakończenie egzaminu i wyświetlenie wyniku.