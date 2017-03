Jak zdać egzamin na prawo jazdy część VIII: przygotowanie psychiczne do egzaminu

Zgodnie z zapowiedzią w dzisiejszym odcinku postaram się doradzić, jak psychicznie i fizycznie przygotować się do egzaminu, Wbrew pozorom są to bardzo ważne kwestie. Znaczna część kandydatów na kierowcę nie zdaje egzaminu z powodu stresu, tremy, przemęczenia.

Załóżmy, że zdajemy tego samego dnia egzamin teoretyczny i praktyczny. Oczywiście, aby przystąpić do tego drugiego, musimy zaliczyć pierwszy.

Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy: weź sobie dzień wolny i dobrze się wyśpij

Dobrze jest na ten dzień zapewnić sobie urlop w pracy lub zwolnić się z zajęć w szkole czy na uczelni. Nawet jeśli egzamin ma odbyć się np. o godz. 14;00, to tego dnia nie wybierajmy się nigdzie i poświęćmy czas przed egzaminem na spokojną koncentrację w domowym zaciszu. Przede wszystkim powinniśmy się dobrze wyspać. Unikajmy w dniu poprzedzający egzamin jakichkolwiek imprez towarzyskich, zwłaszcza takich, na których spożywa się alkohol. Nie podejmujmy też nadmiernego wysiłku fizycznego, np. długiego biegania, forsownych ćwiczeń na siłowni. Możemy nabawić się kontuzji albo przeciążyć mięśnie i stawy, a przecież w dniu egzaminu potrzebne nam będą w pełni sprawne ręce, nogi i oczywiście głowa.

Nie ucz się w ostatniej chwili

Odradzam naukę w ostatniej chwili, ślęczenie nad testami do późnej nocy albo i do rana. Można oczywiście powtórzyć sobie te zagadnienia, które sprawiają nam najwięcej trudności, ale nie czarujmy się, że na kilka godzin przed egzaminem zdążymy się czegoś nauczyć. Dlatego właśnie przygotowanie do egzaminu teoretycznego powinni odbywać się systematycznie. Testy egzaminacyjne warto przerabiać znacznie wcześniej, aby w razie wątpliwości móc wyjaśnić je z instruktorem. Nauka w ostatniej chwili, w atmosferze przedegzaminacyjnego stresu jest już mało efektywna i może sprawić, że wszystko pomiesza nam się w głowie.

Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy: naszykuj sobie dokumenty i niezbędne rzeczy

Pamiętajmy, że idąc na egzamin musimy mieć przy sobie dowód osobisty albo paszport, który umożliwi egzaminatorowi ustalenie naszej tożsamości. Zdarzają się przypadki, że zdający zapomina takiego dokumentu i wówczas egzaminator ma obowiązek odmowy przeprowadzenia egzaminu. Na nic zdadzą się tłumaczenia, że „ja jutro doniosę”.

Jeżeli w orzeczeniu lekarskim zaznaczono, że możemy kierować pojazdem obowiązkowo w okularach lub w szkłach kontaktowych, to musimy je mieć oczywiście przy sobie.

Co jeść przed egzaminem na prawo jazdy?

Wskazane jest, abyśmy przed egzaminem zjedli lekko strawny posiłek. Niedobór pewnych substancji w organizmie spowodowany brakiem posiłku może spowodować obniżenie koncentracji, ból głowy i inne objawy bardzo niekorzystne dla kierującego samochodem.

Są tacy, którzy twierdzą, że dobrze jest przed egzaminem dla dodania sobie odwagi napić się odrobinę alkoholu albo zażyć środka działającego podobnie (wszyscy wiemy o co chodzi). Takie pomysły radzę wybić sobie od razu z głowy. Muszę uprzedzić, że jeśli egzaminator poweźmie podejrzenie, że zdający znajduję się pod wpływem alkoholu albo narkotyków, ma prawo wezwać policję dla potwierdzenia tego. Ma też oczywiście obowiązek odmowy przeprowadzenia egzaminu. Mało tego, zdający w takiej sytuacji otrzymuje od razu ocenę negatywną. Moim zdaniem to i tak łagodna kara, gdyż osoba, która ubiega się o prawo jazdy i przychodzi na egzamin po użyciu takich środków, powinna być w ogóle, na dłuższy czas, pozbawiona możliwości zdawania takiego egzaminu.

Nie stosujmy też żadnych leków uspakajających. Mogą one powodować zaburzenia koncentracji, widzenia, wydłużenie czasu reakcji oraz senność.

Nie możesz się spóźnić, ale nie przyjeżdżaj za wcześnie

Jest rzeczą oczywistą, że na egzamin nie wolno nam się spóźnić. Powinniśmy stawić się do WORD-u 15 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu, aby nie szukać w ostatniej chwili sali egzaminacyjnej. Niepunktualność jest bardzo brzydką cechą wielu ludzi i świadczy o lekceważeniu innych. Egzaminator ma prawo nie wpuścić do sali zdającego, który przybył po wyznaczonym czasie. Uczyni tak w interesie innych zdających, bo osoby spóźnione przeszkadzają innym.

Z drugiej jednak strony odradzam przyjeżdżanie do WORD-u zbyt wcześnie. Wówczas długotrwałe oczekiwanie będzie tylko wzmagać nasz stres. Taki przybyły znacznie wcześniej zdający słucha też, chcąc nie chcąc, opowiadań innych, którzy już odbyli egzamin i jeszcze bardziej się denerwuje.

Czy możesz pokonać stres?

Znane powodzenie głosi, że nie boi się tylko głupi człowiek. Wiadomo, że każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu stresuje się przed takim wydarzeniem, jak egzamin. To zupełnie naturalne. Sztuka polega jednak na tym, by umieć ten stres opanować. Pamiętajmy, że za kierownicą samochodu spotykać się będziemy na co dzień z bardzo wieloma denerwującymi, a niekiedy nawet niebezpiecznymi sytuacjami. Kierowcy potrzebna jest więc umiejętność radzenia sobie ze stresem. Być może idąc na egzamin teoretyczny będziemy mieć wrażenie, że wszystko to, czego uczyliśmy się nagle wyparowało nam z głowy i mamy w niej kompletną pustkę. To też rezultat stresu. Spokojnie, kiedy już zasiądziemy przed komputerem w sali egzaminacyjnej, wszystko nam się przypomni.

Weźmy też pod uwagę, że ewentualne oblanie egzaminu nie oznacza jeszcze jakiejś życiowej tragedii. Świat z tego powodu się nie zawali i nawet jeżeli nie uda nam się za pierwszym razem zdać egzaminu, to może odniesiemy sukces przy następnym podejściu. A zatem wyluzujmy się i potraktujmy egzamin jako swoisty sprawdzian naszej wiedzy i umiejętności.

W kolejnym odcinku opiszemy testy egzaminacyjne i zasady obsługi komputera do testów.