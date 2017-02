Jak zdać egzamin na prawo jazdy, część VI: Egzamin wewnętrzny praktyczny w OSK

W poprzednim odcinku naszych porad opisywaliśmy, jak powinno przebiegać szkolenie praktyczne czyli jazdy z instruktorem. Dzisiaj powiemy o praktycznym egzaminie wewnętrznym w OSK.

Egzamin wewnętrzny to próba generalna

Oczywiście ewentualne „oblanie” egzaminu wewnętrznego nie grozi nam żadnymi konsekwencjami. Warto natomiast potraktować go jako generalny sprawdzian tego, czego nauczyliśmy się w trakcie szkolenia. Egzamin powinien być identyczny jak ten, który będziemy zdawać w WORD, to znaczy zawierać te same zadania i opierać się na tych samych kryteriach ich oceny. A zatem podczas egzaminu wewnętrznego powinniśmy wykonać zadania zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu drogowym.

W egzaminie wewnętrznym ma obowiązek uczestniczyć instruktor prowadzący. Byłoby dobrze, gdyby egzamin wewnętrzny został przeprowadzony na drogach znajdujących się w pobliżu WORD. Podczas prawdziwego egzaminu nie obowiązują wprawdzie ściśle wyznaczone trasy, ale oczywiste jest, że egzaminator nie będzie jechał ze zdającym na drugi koniec miasta. Dobrze jest zatem podczas egzaminu wewnętrznego przejechać przez te same skrzyżowania, na których już wkrótce będziemy zdawać egzamin państwowy. Zazwyczaj tak się dzieje, ale jeśli instruktor chciałby przeprowadzać egzamin wewnętrzny na zupełnie innych drogach oddalonych od WORD-u, to poprośmy go o zmianę trasy na taką, którą zapewne pojedziemy na egzaminie państwowym.

Szczególne utrudnienia mogą spotkać kursantów odbywających szkolenia w małych miasteczkach, w których nie ma WORD. Z reguły instruktorzy z takich miejscowości jeżdżą z kursantami do większych miast i tam odbywają jazdy, a także egzamin wewnętrzny. Jeśli jednak okazałoby się inaczej, to także poprośmy instruktora o pojechanie na egzamin w okolicę WORD-u.

Nie ulega wątpliwości, że nie ubiegamy się o prawo jazdy tylko na określone trasy, powinniśmy umieć jeździć wszędzie. Z drugiej jednak strony nie ma nic złego w tym, abyśmy poznali wcześnie układ dróg, ruch na skrzyżowaniach, sygnalizację świetlną i znaki drogowe, zarówno pionowe jak i poziome w miejscach, przez które będziemy przejeżdżać na egzaminie. Przecież nawet kierowcy rajdowi dokonują objazdu trasy podczas treningu.

Wskazówki praktyczne

Byłoby dobrze, aby podczas egzaminu wewnętrznego w samochodzie przebywał tylko wasz instruktor oraz instruktor prowadzący. Nie jest natomiast pożądana obecność innych osób szkolonych, bo może to deprymować i peszyć tego kursanta, który zdaje egzamin. Nawet jeżeli te osoby nie będą wypowiadały żadnych uwag czy komentarzy, to sama ich obecność może oddziaływać negatywnie na naszą koncentrację za kierownicą.

Instruktor nie powinien egzaminu wewnętrznego traktować jak kolejnej zwykłej jazdy, ale przeprowadzać go tak jakby to był egzamin państwowy. Oczywiście jego rola jest trochę inna niż egzaminatora. Ma nas nie tylko ocenić, ale po egzaminie podać także swoje wskazówki, omówić popełnione przez nas błędy.

Ukończenie szkolenia

Jeżeli zdamy egzamin wewnętrzny w zakresie szkolenia praktycznego, oznacza to zarazem zakończenie całego kursu. OSK wydaje nam wówczas Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dokumentem stanowi potwierdzenie, że przejeździliśmy wymaganą liczbę godzin wraz z instruktorem oraz poświadcza także zaliczenie egzaminu wewnętrznego. Niezależnie od tego OSK musi dokonać zapisu o ukończeniu szkolenia naszym PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Aby zapisać się na egzamin w WORD, musimy oczywiście mieć nasz numer PKK. A WORD sprawdzi, czy ukończyliśmy szkolenie. Zaświadczenie w formie papierowej nie jest obecnie wymagane przy zapisywaniu się na egzamin.

W następnym odcinku naszych porad podpowiemy czy warto zaprosić na egzamin swojego instruktora (jako obserwatora), a także czy jest ułatwieniem zdawanie egzaminu państwowego tym samym samochodem, którym odbywaliśmy szkolenie.