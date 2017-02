Jak zdać egzamin na prawo jazdy, część III: Egzamin teoretyczny w OSK

Egzamin wewnętrzny teoretyczny w OSK

Po zakończeniu szkolenia teoretycznego OSK zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny (teoretyczny). Nie dotyczy to sytuacji, gdy kursant zdał przed zapisaniem się na kurs egzamin państwowy z części teoretycznej. Egzamin wewnętrzny na celu sprawdzenie, czy osoba szkolona opanowała w wymaganym zakresie wiedzę teoretyczną.

Jest to zarazem dobry trening, gdyż ośrodki szkolenia są wyposażone w takie same komputery, jak WORD, w którym będziemy zdawać egzamin. Nie będziemy tu opisywać wszystkich szczegółów dotyczących zdawania egzaminu komputerowego. Z pewnością wyjaśni je wykładowca. Warto jednak pamiętać, że na tym egzaminie, podobnie jak za kierownicą samochodu, mamy ograniczony czas na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi. Część pytań jest ilustrowana zdjęciami albo filmami.

Pytania podzielone są na dwie grupy. W pierwszej, podstawowej, znajduje się 20 pytań ogólnych, przy czym większość z nich jest ilustrowana zdjęciami lub filmami. Tutaj możliwe są tylko dwie odpowiedzi: „tak” lub „nie”. Czas na zapoznanie się z pytaniem to tylko 20 sekund, 10 sekund trwa wyświetlanie filmu i mamy 15 sekund na naszą odpowiedź. Kolejnym etapem części teoretycznej jest 12 pytań specjalistycznych, w których system wyświetla nam 3 odpowiedzi, a my musimy w ciągu 50 sekund wybrać jedną prawidłową. Ponadto każde z pytań ma określoną punktację (wagę). Jedne uznawane są za bardziej istotne dla bezpieczeństwa jazdy, inne mniej. Co istotne, nie ma możliwości powrotu do poprzedniego lub wcześniejszego pytania. Egzamin teoretyczny odzwierciedla zatem realne sytuacje drogowe – na prawdziwym skrzyżowaniu też nie będziemy mogli zastanawiać się przez 15 minut, kto ma pierwszeństwo, a za podjętą decyzję musimy ponosić odpowiedzialność.

Niezależnie od nauki w OSK radzę ćwiczyć sobie rozwiązywanie testów egzaminacyjnych w domu. Nie jest to trudne, gdyż w internecie istnieje wiele portali oferujących (najczęściej odpłatnie, ale nie są to wysokie koszty) dostęp do testów. Baza pytań nie jest bowiem utajniona. Można je znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Tyle tylko, że na portalach oferujących gotowe zestawy odmierzany jest czas na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi, a zatem działa to tak samo, jak na egzaminie.

Jeżeli zdamy wewnętrzny egzamin teoretyczny, oznacza to, iż pierwszy etap szkolenia mamy za sobą. Gdyby jednak nie dopisało nam szczęście, nie dzieje się nic strasznego. Musimy jeszcze douczyć się i uzgodnić z instruktorem prowadzącym lub kierownikiem OSK nowy termin.

Zajęcia praktyczne dopiero po zajęciach teoretycznych

Przypominamy jeszcze raz, że ośrodkowi szkolenia nie wolno rozpoczynać zajęć praktycznych, dopóki kursant nie wysłucha wszystkich 30 godzin wykładów albo nie zaliczy wcześniej egzaminu teoretycznego. Niedopuszczalne jest bowiem powierzenie kierowania samochodem (osoba szkolona też jest kierującym) kursantowi, który nie ma zielonego pojęcia o przepisach ruchu drogowego. Nauka tych przepisów nie może odbywać się na drodze i nie może to być nauka na błędach, gdyż omyłka na skrzyżowaniu może słono kosztować.

Wiele OSK lekceważy niestety ten wymóg i zdarza się, że osoba szkolona jeździ już następnego dnia po zapisaniu się na kurs. Takie praktyki mają skrócić maksymalnie czas trwania szkolenia, czyli ośrodki idą tu niby na rękę swoim uczniom, ale lekceważenie prawa i zasad bezpieczeństwa świadczy o nich bardzo negatywnie.

We własnym interesie nie podejmujmy jednak jazd przed ukończeniem szkolenia teoretycznego. Podczas szkolenia w samochodzie powinniśmy się skupiać na technice prowadzenia pojazdu, a nie na poznawaniu zasad pierwszeństwa, znaków drogowych itd.

Karta przeprowadzonych zajęć

Kierownik OSK w chwili przyjęcia osoby szkolonej na kurs wydaje kartę przeprowadzonych zajęć. Jest to bardzo ważny dokument, w którym notuje się odbyte wykłady, a następnie godziny zajęć praktycznych z instruktorem. Bez takiej karty kursant nie powinien być dopuszczony do jazdy! Karta przeprowadzonych zajęć jest własnością uczestnika kursu, a nie ośrodka.

Zdarza się, że kursanci gubią te karty albo zapominają ich przynieść ze sobą, a więc przechowują je instruktorzy. Tak być nie powinno. Należy pamiętać, że w razie zmiany instruktora lub nawet szkoły jazdy, karta jest jedynym dokumentem uprawniającym nas do kontynuowania kursu, a nie zaczynania go od początku.

Karta może być także wygenerowana w systemie teleinformatycznym ośrodka szkolenia.

A zatem teraz przed nami najciekawszy etap szkolenia – jazdy z instruktorem. O tym w następnym odcinku.