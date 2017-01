Jak zdać egzamin na prawo jazdy cz. I: wybór ośrodka szkolenia

Rozpoczynamy cykl porad dla czytelników, którzy chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami, zdobyć wymarzone prawo jazdy. W kolejnych odcinkach opiszemy nie tylko całą procedurę formalną, ale postaramy się podpowiedzieć wam, jakimi kryteriami kierować się przy wyborze ośrodka szkolenia kierowców, czego oczekiwać od instruktora, na co zwracać uwagę podczas szkolenia, jak przygotować się do egzaminu no i wreszcie jak go zdać. Dziś część I – jakie dokumenty są wymagane do uzyskania prawa jazdy i jaki ośrodek szkolenia wybrać.

Zobacz też: Kiedy egzaminator przerwie egzamin na prawo jazdy? Nowe przepisy

reklama reklama

Najpierw badanie lekarskie

Pierwszym krokiem powinno być udanie się do lekarza uprawnionego do badania kierowców. Placówkę medyczną, w której taki lekarz przyjmuje, łatwo możecie znaleźć w internecie.

Wprawdzie lekarz ma wyznaczoną długą listę zawierającą kryteria takiego badania, lecz w praktyce sprowadza się ono do kontroli waszego wzroku, zmysłu równowagi i przede wszystkim wywiadu z pacjentem. I tu bardzo istotna przestroga!

Zobacz też: Jak zdać egzamin na prawo jazdy, część II: warianty szkolenia i nauka w OSK

Nie ukrywajcie przed lekarzem poważnych chorób i dolegliwości. Chodzi tu przede wszystkim o osoby cierpiące na padaczkę, zaburzenia widzenia, nagłe utraty przytomności, zaburzenia neurologiczne, cukrzycę, a także uzależnienia od alkoholu, narkotyków i niektórych leków. Nie trzeba chyba nikomu wyjaśniać, czym może grozić nagła utrata świadomości kierowcy podczas prowadzenia pojazdu. Jeżeli osoba, która cierpi na takie choroby zatai tę okoliczność przed lekarzem i kiedyś spowoduje wypadek, może być pociągnięta do odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy.

Po badaniu lekarz wyda wam orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami danej kategorii. Koszt badania lekarskiego jest taki sam w całym kraju i wynosi obecnie 200 zł.

Uwaga! Zdarza się, że osoba, która po raz pierwszy wkracza do grona kierowców, najpierw udaje się do pobliskiego ośrodka szkolenia, a tam proponują jej: jeśli zapiszesz się do nas na kurs, załatwimy ci tańsze badanie lekarskie, mamy współpracującego z nami doktora. Nie zgadzajcie się na coś takiego, gdyż jest to prymitywny chwyt marketingowy. W ten sposób niektóre OSK próbują przechwycić klienta. Wybór ośrodka szkolenia jest bardzo ważny i dlatego nie dajcie się złapać na takie sztuczki, nie decydujcie się pochopnie.

Zobacz też: Jak długo ważny jest egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Potem Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Co to jest? Profil Kandydata na Kierowcę jest to zestaw danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

Każdy wygenerowany Profil Kandydata na Kierowcę w wydziale komunikacji ma swój unikalny numer. Numer PKK jest niezmienny w całym procesie obsługi profilu, nawet gdy osoba zmienia dane np. miejsce zamieszkania. Na każdą kategorię jest generowany osobny PKK. W przypadku złożenia wniosku na dwie kategorie w wydziale komunikacji zostaną wygenerowane dwa niezależne PKK, każdy z unikalnym numerem.

Otrzymany numer PKK jest niezbędny kandydatowi do zapisania na szkolenie. jak również do zapisania na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

W celu otrzymania PKK musicie pójść do wydziału komunikacji w starostwie powiatowym w waszym miejscu zamieszkania. W mieście na prawach powiatu będzie to urząd miasta, a w Warszawie urząd właściwej dzielnicy.

Zobacz też: Egzamin praktyczny pojazdem szkoły nauki jazdy

Jakie dokumenty musicie zabrać ze sobą udając się po PKK?

wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (można go pobrać ze strony danego urzędu)

orzeczenie lekarskie

fotografię (uwaga od lutego 2016r obowiązuje zdjęcie wykonane na wprost, a nie jak wcześniej lewy półprofil)

dokument potwierdzający zameldowanie (dowód osobisty albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, kartę pobytu w przypadku cudzoziemców)

pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego, jeżeli nie macie jeszcze ukończonych 18 lat (uwaga! zgoda musi być podpisana w obecności urzędnika, a więc w takim przypadku trzeba będzie pójść do urzędu wraz z rodzicami lub opiekunem). Można zapisać się na kurs na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli już je macie i chcecie uzyskać uprawnienia na inne kategorię

orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, jeżeli ubiegacie się o prawo jazdy kategorii C , C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E ,D ,D+E.

Numer PKK otrzymuje się najczęściej od razu. Jeżeli urząd musi sprawdzić wasze dane, oczekiwanie na PKK może wydłużyć się do 2 dni. W wyjątkowych przypadkach gdy urząd będzie musiał wyjaśnić waszą sytuacje prawną (np. po zatrzymaniu prawa jazdy, cofnięciu uprawnień, orzeczeniu przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów itp.) okres oczekiwania może wydłużyć się nawet do dwóch miesięcy.

Zobacz też: Zdjęcie do prawa jazdy 2017

A teraz wybieramy ośrodek szkolenia

Oferta jest bardzo bogata. W dużych miastach funkcjonuje nawet kilkaset OSK, ale i w małych miasteczkach jest ich zazwyczaj kilka lub kilkanaście.

Zapamiętajcie podstawową zasadę: nie zawsze tam gdzie najtaniej uczą najlepiej. Co z tego, że zapłacicie np. 800 zł za kurs, jeżeli potem będziecie kilka razy podchodzić do egzaminu i wciąż go oblewać. Warto też wiedzieć, że trzykrotne niezdanie egzaminu teoretycznego lub praktycznego oznacza konieczność zapisania się na dodatkowe szkolenie.

Wśród ośrodków szkolenia panuje niesamowita konkurencja. Są wśród nich placówki zatrudniające doświadczonych fachowców z prawdziwego zdarzenia, instruktorów z powołania, które mają ambicję by szkolić naprawdę dobrych kierowców. Nie brakuje jednak i takich ośrodków, które liczą tylko na szybki zysk i przyciągnięcie jak największej liczby kursantów. Te ostatnie stosują częstą różne cwaniackie triki, jak np. maksymalne zaniżanie ceny kursu. To jednak musi odbić się na jakości szkolenia. Czym się zatem kierować wybierając ośrodek?

Zobacz też: Aktualny taryfikator mandatów 2017

Dalszy ciąg artykułu na następnej stronie