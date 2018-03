Na wstępie przypominamy, że za prowadzenie np. motocykla lub ciężarówki bez wymaganych uprawnień grozi mandat w wysokości od 300 do 500 zł, a w razie spowodowania wypadku kierowcy jeżdżącemu bez uprawnień grożą bardzo poważne konsekwencje. Więcej napisaliśmy o tym w tekście "Co grozi za prowadzenie pojazdu bez uprawnień?".

Warto jednocześnie pamiętać, że posiadając prawo jazdy kategorii B nie trzeba się ograniczać jedynie do prowadzenia samochodów. Mając wyrobiony ten typ uprawnień możemy kierować m.in. małymi motocyklami, quadami, dostawczakami mającym dmc 3,5 tony. To nie jedyne pojazdy, którymi możemy kierować mając prawo jazdy kat. B.

reklama reklama

Czym można jeździć mając prawo jazdy kategorii B?

Pojazd samochodowy - czyli pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego). Ograniczeniem jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu (dmc) - maksymalnie 3,5 tony - oraz liczba miejsc (maksymalnie 9, łącznie z kierowcą). Oznacza to, że prócz typowymi autami osobowymi kierowca posiadający prawo jazdy kat. B może kierować także m.in. dostawczakami, busami i furgonami, oczywiście jeśli pojazdy te spełniają wyżej wymienione założenia.

Samochód z przyczepą lekką - dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu nie powinna przekraczać 4250 kg, przy czym dmc samochodu nie może być wyższa niż 3500 kg, natomiast dmc przyczepki nie może przekraczać 750 kg. W praktyce może to być przykładowo zwykłe auto osobowe z przyczepą lekką lub nawet 9-osobowy bus z małą przyczepką.

Samochód z przyczepą - czyli z przyczepą, której dmc przekracza 750 kg. Co ciekawe, łączna dopuszczalna masa całkowita tego zestawu nie może przekraczać 3500 kg, czyli mniej niż w przypadku samochodu z przyczepą lekką. Ponadto są dwa warunki - auto musi mieć zdolność do ciągnięcia przyczepy o danej masie, a dmc samochodu musi wynosić minimum 133% dmc przyczepy.

Motocykl z silnikiem o pojemności do 125 cm³ - kategoria ta zawiera zarówno motocykle, jak i skutery. By móc poruszać się tego typu jednośladem trzeba posiadać prawo jazdy kat. B od minimum 3 lat. Same pojazdy powinny spełniać trzy warunki - posiadać silnik o pojemności do 125 cm³, rozwijać moc do 11 kW (około 15 KM) i mieć współczynnik mocy do masy pojazdu nieprzekraczający 0,1 kW/kg.

Ciągnik rolniczy - prawo jazdy kat. B umożliwia kierowanie ciągnikiem rolniczym (bez względu na jego masę), ciągnikiem z przyczepą lekką oraz ciągnikiem z podłączoną do niego maszyną (urządzenie nie może mieć kół).

Czterokołowiec lekki - mały quad o prędkości maksymalnej do 45 km/h i masie do 350 kg.

Czterokołowiec - to pojazd samochodowy o dmc do 550 kg, w tym duże quady i mikrosamochody, którymi można kierować mając prawo jazdy kat. B1.