Firma Nokian świętuje swoje 120-lecie

Przebieg rozwoju Nokian Tyres to ciekawa historia fińskiego przemysłu gumowego. Firma założona w 1898 roku pod nazwą Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö produkowała kalosze, uszczelki gumowe, wiele różnych rodzajów węży, pałki policyjne, a potem także opony rowerowe. Produkcja opon samochodowych ruszyła w pierwszych latach XX wieku ze względu na wzrastającą liczbę samochodów.

Pierwszy prawdziwy przełom w branży oponiarskiej z udziałem Nokian Tyres nastąpił 1934 roku. To właśnie wtedy firma opracowała pierwszą na świecie oponę zimową, ochrzczoną mianem „Kelirengas”. Dwa lata później wyprodukowała pierwszą oponę zimową Hakkapeliitta, której narodziny otworzyły drzwi rozwojowi i pozwoliły spółce wkroczyć na rynek międzynarodowy. Nokian Hakkapeliitta od ponad 80 lat jest wiodącą marką wśród opon zimowych.

Odnowa z myślą o przyszłości

Obecnie Nokian Tyres zatrudnia 4600 specjalistów na całym świecie, a jego sprzedaż osiąga wartość blisko 1,6 miliarda euro. Produkty spółki są sprzedawane już w niemal 60 krajach. Trendy w postaci nowych form mobilności, cyfryzacji i zmiany klimatu rzucają temu przemysłowi wyzwanie, ale też oferują nowe, ciekawe możliwości rozwoju.

– W tej branży możemy utrzymać się na szczycie tylko dzięki stałemu rozwojowi i odnowie firmy. Oznacza to na przykład rozszerzenie oferty w taki sposób, aby wyszła ona poza rynek tradycyjnych opon zimowych, a także inwestowanie w usługi, które sprawią, że dbanie o opony będzie jeszcze łatwiejsze. Chcemy kontynuować nasze systematyczne i zrównoważone wysiłki, których celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań. Zależy nam także na utrzymaniu zdolności do szybkiego i sprawnego dostosowywania się do zmian, jakie zachodzą wszędzie wokół nas – dodaje Korhonen.

Aby uczcić tę rocznicę, Nokian Tyres postanowiła także zmodernizować swoją markę. Odświeżony wizerunek będzie odzwierciedlać długą historię spółki, zrównoważoną działalność oraz nordyckie wartości. Szczegółową historię firmy można poznać na stronie nokiantyres.pl/o-firmie/o-nas/historia/.

