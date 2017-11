Kiedy wymienić opony na zimowe?

W Polsce, w przeciwieństwie do niektórych państw europejskich, nie ma przepisów nakazujących kierowcom korzystanie z opon zimowych. Na szczęście z roku na rok zwiększa się liczba świadomych użytkowników dróg, zauważających niebezpieczeństwo jazdy na oponach letnich w trakcie zimy. Warto pamiętać, że letnie ogumienie w niskich temperaturach traci swoje właściwości – guma twardnieje i nie jest już tak elastyczna, przez co zmniejsza się również jej przyczepność do asfaltu. Ponadto bieżnik letnich „kapci” jest opracowywany pod kątem jak najlepszej przyczepności, precyzyjnego prowadzenia auta oraz skutecznego odprowadzania wody spod kół, a nie do walki ze śniegiem i lodem.

Czym charakteryzuje się opona zimowa?

Z zewnątrz można ją rozpoznać po głębszym bieżniku oraz licznych lamelkach – elementy te mają za zadanie odprowadzać śnieg, wodę i błoto pośniegowe spod kół, a także zapewnić jak najlepszą przyczepność na lodzie i zaśnieżonym asfalcie. Taka budowa sprawia, że zimówki mają większe opory toczenia i są po prostu głośniejsze podczas jazdy. Największa różnica ogumienia zimowego w porównaniu do letniego to skład gumy. Mieszanki przeznaczone do użytku w niskich temperaturach zawierają więcej naturalnego kauczuku, krzemionki oraz specjalnych dodatków (jak np. olej z pomarańczy), dzięki czemu w niskich temperaturach są znacznie elastyczniejsze i bardziej przyczepne niż opony letnie. Różnica jest kolosalna! W warunkach, w których zimówki radzą sobie prawidłowo, auto na letnich gumach ma duże problemy z poruszaniem się oraz skutecznym hamowaniem.

W takim razie kiedy warto wymienić opony letnie na zimowe?

Producenci opon radzą, by zmiany ogumienia dokonać, gdy temperatury w trakcie dni spadną poniżej 7 stopni Celsjusza. Ze swojej strony możemy dodać, że jeśli ktoś przeważnie jeździ nocą, to powinien zastosować powyższą zasadę w odniesieniu do temperatur nocnych. Nie warto czekać na pierwszy śnieg, ponieważ wtedy do wulkanizatorów zgłoszą się spóźnialscy kierowcy, przez co zakłady wulkanizacyjne będą mnóstwo pracy, a my będziemy czekać na swoją kolej nawet tydzień. Pamiętajmy również, że jadąc w inną część Polski warunki pogodowe mogą być już inne – przykładowo o ile nad morzem może być stosunkowo ciepło, o tyle w górach temperatury będą już niższe a nawet może już leżeć warstewka śniegu.

Czy warto kupować używane opony zimowe?

Kupowanie używanych opon zimowych ma swoich zwolenników i przeciwników. Naszym zdaniem lepiej zdecydować się na nowe ogumienie, ponieważ wtedy będziemy mieć pewność, że opona jest nieuszkodzona i będzie spełniać swoją funkcję. Jeśli natomiast zdecydujemy się na zakup tzw. używki, to musimy zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Przede wszystkim opona nie powinna być starsza niż 5-letnia. Po tym okresie mieszanka gumowa zaczyna powoli tracić swoje właściwości – staje się mniej elastyczna i mniej przyczepna, gorzej radzi sobie w trudnych warunkach. Opona 10-letnia nie nadaje się już do nałożenia na felgi, bez względu na jej wygląd. Ponadto przyjrzyjmy się bieżnikowi – zdatna do użytku zimówka powinna mieć bieżnik o wysokości minimum 4-4,5 mm. Nie możemy również zapomnieć o sprawdzeniu powierzchownych uszkodzeń opony, aczkolwiek ewentualne uszkodzenia wewnętrzne mogą pozostać ukryte, co przemawia za zakupem nowego ogumienia.