Goodyear i Tesloop współpracują przy rozwijaniu technologii oponiarskich

Goodyear wykorzysta do badań sztuczną inteligencję

Amerykański producent ogumienia podpisał umowę o współpracy technologicznej z kalifornijską firmą Tesloop Inc, która specjalizuje się w międzymiastowym transporcie samochodami Tesla. Celem porozumienia będzie badanie i modelowanie osiągów opon w oparciu o dane pozyskiwane w trakcie przejazdów pojazdów należących do floty Tesloop. W ramach realizowanych zadań wykorzystane zostanie uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja.

Tesloop obsługuje coraz liczniejszą flotę częściowo autonomicznych pojazdów marki Tesla, zapewniających transport pasażerski na odległość od 50 do 300 mil. Od chwili rozpoczęcia działalności w lipcu 2015 roku firma zbiera dane w tempie zbliżającym się do 20 tysięcy mil miesięcznie na każdy wchodzący w skład floty pojazd. Pierwszy samochód jeżdżący w ramach usługi Tesloop, Tesla model S, wkrótce osiągnie przebieg 250 tys. mil zrealizowany wyłącznie na oponach Goodyear.

“Wykorzystując pogłębioną wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i testowaniu opon oraz w zakresie pracy flot, postawiliśmy sobie za cel oferowanie najbardziej innowacyjnych technologii i usług oponiarskich dla nowej generacji skomunikowanych flot pasażerskich,” powiedział Jim Euchner, wiceprezes ds. globalnej innowacji w Goodyear. “Wiodąca pozycja Tesloop w eksploatacji częściowo autonomicznych, skomunikowanych samochodów elektrycznych już dziś daje nam wgląd w nową generację mobilności, gdzie przebiegi pojazdów sięgające 250 tys. mil rocznie mogą stać się powszechne.”

“Jesteśmy przekonani, że za kilka lat wszystkie wiodące usługi transportu pasażerów dokonają migracji do autonomicznych, elektrycznych, szybko ładujących się platform transportowych,” powiedział Rahul Sonnad, dyrektor generalny Tesloop. “Spowoduje to radykalny spadek cen transportu samochodowego, zwiększy przebiegi i umożliwi eksploatację samochodów przez niemal 24 godziny na dobę.”

Najbliższe działania w zakresie technologii będą skupione na tworzeniu i weryfikacji predykcyjnych modeli zużycia opon, w oparciu o uczenie maszynowe i systemy analityki predykcyjnej współpracujące z systemami informatycznymi działającymi w chmurze. Kolejnym celem będzie projektowanie optymalizacji procedur konserwacji opon w oparciu o pozyskane dane.

“Goodyear wie, że zdolność do zbierania w czasie rzeczywistym informacji o drodze, warunkach drogowych i zachowaniach podczas jazdy będzie odgrywało coraz większą rolę w optymalizacji osiągów opon pojazdów autonomicznych,” powiedział Euchner. “Wobec coraz większej ilości danych kompilowanych z szeregu czujników w pojeździe oraz z internetowych źródeł danych, pojawia się bezprecedensowa możliwość stworzenia nowej, cyfrowej metodologii czasu rzeczywistego, która może przyczynić się zarówno do poprawy bezpieczeństwa jak i zasięgu pojazdów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.”

“Nadejście autonomicznych, skomunikowanych, elektrycznych pojazdów to największa rewolucja w rozwoju samochodów w ostatnich stu latach,” powiedział Sonnad. “Nasze pojazdy to więcej niż samochody – to węzły głęboko cyfrowej elektrycznej sieci transportowej. W tym środowisku, opony stanowią najważniejszy czynnik kosztów operacyjnych.”

Źródło: Goodyear