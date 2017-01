Co wybrać? Opony zimowe, czy całoroczne?

Opony sezonowe i opony całoroczne

Opony sezonowe (zimowe, letnie) są przygotowane tak, żeby zapewnić jak najlepszą przyczepność w określonych warunkach atmosferycznych. Zimówki powstają z materiałów, które zachowają odpowiednie parametry, gdy temperatura spadnie poniżej 7 stopni Celsjusza. Z kolei opony letnie mają charakterystyczny bieżnik, który skutecznie odprowadza wodę.

Opony całoroczne nazywane często oponami wielosezonowymi łączą w sobie cechy opony letniej oraz zimowej. Wyprodukowane je z mieszanki gumowej, która posiada większą zawartość krzemionki. Dzięki temu przy niskich temperaturach nie twardnieją. W oponie całorocznej bieżnik jest kompromisem pomiędzy oponą letnią i zimową. Występują w nim głębokie wcięcia odprowadzające wodę, ale także rowki wgryzające się w śnieg. Taka budowa pozwala zachować optymalną przyczepność na nawierzchni, gdzie znajduje się wodą czy błoto pośniegowe. Jednak w porównaniu z dedykowanymi oponami zimowymi, spisują się gorzej.

Z przeprowadzonych testów wynika, że opony całoroczne podczas jazdy w warunkach letnich zużywają się średnio około 10 proc. szybciej w porównaniu z oponami letnimi z tej samej półki cenowej. Opony całoroczne charakteryzują się też wyższym poziomem głośności, co wpływa na komfort podróżowania.

Kiedy wybrać opony zimowe, a kiedy całoroczne?

Jeżeli użytkujemy nieduży samochód głównie w warunkach miejskich, a średnie roczne przebiegi oscylują w okolicach 10 tys. km, to warto rozważyć zakup opon całorocznych. Biorąc pod uwagę większą podatność na zużycie, używanie jednego kompletu na cały rok znajduje uzasadnienie ekonomiczne. Trzeba mieć świadomość, że taki samochód nie będzie hamował tak skutecznie, jak w oponach dedykowanych na konkretny sezon. Eksperci krytykują takie rozwiązanie, ponieważ świadomie pogarszamy osiągi samochodu w kwestiach kluczowych dla bezpieczeństwa.

Właściciele większych samochodów poruszających się codziennie poza miastem i na długich trasach powinni wybrać opony zimowe. Jest to rozwiązanie dużo bardziej kosztowne, ale gdy wgłębimy się w szczegóły, różnica wcale nie będzie znacząca. Używanie dwóch zestawów opon przede wszystkim wydłuża ich żywotność, a do tego podczas jazdy poza miastem z większymi prędkościami zachowamy wysoki poziom bezpieczeństwa. Odwiedzając serwis oponiarski przy okazji wymiany jest okazja do sprawdzenia stanu opon, a także wyważenia kół i sprawdzenia zawieszenia. Jeżdżąc cały rok na jednych oponach z pewnością sprawdzalibyśmy to dużo rzadziej.