Rozliczenie VAT w transakcji łańcuchowej

Przepisy ustawy o VAT

Stosownie do art. 7 ust 8 ustawy o VAT, w przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorący udział w tych czynnościach. Oznacza to, że nawet podmiot, który fizycznie towaru nie otrzymał, również dokonuje opodatkowanej dostawy.

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie. Natomiast, jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie.

Stosownie do treści art. 22 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru, tę dostawę, która:

poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów, następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

Przypisanie transportu do jednej dostawy towarów

W przedmiotowej sprawie najpierw doszło do dostawy towarów pomiędzy polską Spółką A oraz niemiecką Spółką B. Następnie Spółka B sprzedała ten towar spółce C (również z siedzibą w Niemczech). Pierwsza dostawa dokonana była między spółkami A i B na warunkach FCA Wrocław, zaś dostawa między B i C była dokonana na warunkach DAP. Co istotne, w rozpatrywanym przypadku miała miejsce tylko jedna wysyłka – z Polski do Niemiec (od Spółki A do Spółki C). Według ustalonych przez spółki reguł transakcji, podmiotem odpowiedzialnym za transport była Spółka B.

W przypadku udziału kontrahentów w transakcji łańcuchowej, która ma charakter międzynarodowy – towar ulega przemieszczeniu między różnymi państwami, istotną kwestią jest ustalenie, do której dostawy należy przyporządkować transport tych towarów. Jest to niezbędne dla ustalenia miejsca świadczenia dla każdej

z dostaw w łańcuchu, co z kolei umożliwia określenie skutków podatkowych dla poszczególnych podmiotów dokonujących dostaw w transakcji łańcuchowej. Przypisanie transportu w transakcji o charakterze łańcuchowym, w której to pośrednik organizuje transport towaru do konkretnej dostawy zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o VAT, może przysparzać trudności. W związku z tym, warto przywołać wyrok TSUE z 16.12.2010 r. w sprawie C-430/09, w którym Trybunał orzekł, iż: „transport wspólnotowy powinien zostać przypisany pierwszej dostawie, pod warunkiem że prawo do rozporządzania towarem jak właściciel zostało przeniesione na drugiego nabywcę w państwie członkowskim przeznaczenia transportu wewnątrzwspólnotowego”.