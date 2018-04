Jedną z kluczowych regulacji jest wymóg posiadania licencji wspólnotowej określony w art. 8 ust. 1. Ku uciesze wielu, wymóg ten nie dotyczy przewoźników wykonujących przewozy pojazdami o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony, czyli tzw. busami. Jedną z najważniejszych regulacji, która dotyczy już wszystkich przewoźników, jest jednak jest art. 8. ust. 2., który ogranicza swobodę wykonywania przewozów kabotażowych. Przepis ten dopuszcza wykonanie jedynie:

3 przewozów w ciągu 7 dni liczonych od daty rozładunku towaru wwiezionego do kraju na liście CMR, do ostatniego rozładunku towaru przewożonego w ramach przewozu kabotażowego,

1 przewozu w ciągu 3 dni liczonych od daty wjazdu do kraju bez ładunku, do rozładunku towaru przewożonego w ramach przewozu kabotażowego.

Kolejny dość istotny obowiązek wynika z art. 8. ust. 3. wspomnianego rozporządzenia, który nakłada na kierowców obowiązek posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających „przewóz w przychodzącym ruchu międzynarodowym ...”. Jest to o tyle istotne, że w przypadku braku wymaganych dokumentów podczas wykonywania drugiego przewozu kabotażowego, przewoźnik nie będzie w stanie udowodnić wjazdu do kraju na liście CMR. Organ kontrolujący może uznać, że pojazd wjechał do kraju bez ładunku, a wykonywany przewóz (drugi) narusza przepis określony w art. 8. ust. 2. rozporządzenia.

reklama reklama

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Rozporządzenie wprowadziło jeszcze inną ważną regulację, o której zapomina większość przewoźników. Chodzi mianowicie o art. 9 ust. 1, który mówi, że „O ile przepisy wspólnotowe nie stanowią inaczej, wykonywanie przewozów kabotażowych podlega przepisom ustawowym, wykonawczym i administracyjnym przyjmującego państwa członkowskiego …”. Wykonując przewozy kabotażowe na terenie każdego z krajów Unii Europejskiej należy zatem wiedzieć, że przewozy takie bezwzględnie podlegają prawu tego kraju, w którym taki przewóz jest wykonywany.

Należy wiedzieć również, że według przepisów obowiązujących w krajach UE, przewóz kabotażowy nie jest tożsamy z przejazdem kabotażowym (jedna trasa z punktu A do punktu B). W czasie jednego przejazdu kabotażowego może bowiem być wykonywanych kilka przewozów kabotażowych, np. od jednego nadawcy mogą być przewożone trzy przesyłki na odrębnych listach przewozowych do trzech różnych odbiorców. Zgodnie z przepisami, przewozem kabotażowym jest przewóz przesyłki, dla której wystawiono odrębny list przewozowy. W uproszczeniu można stwierdzić, że jednemu przewozowi kabotażowemu odpowiada jeden list przewozowy. Jeżeli zatem przewoźnik wjedzie do Francji na liście CMR, rozładuje towar i od nadawcy A przyjmie do przewozu trzy przesyłki na trzech odrębnych listach przewozowych i dla trzech różnych francuskich odbiorców B, C i D, będą to trzy przewozy kabotażowe. I nie ma tutaj znaczenia, że wszystkie przesyłki zostały dostarczone do odbiorców w jeden dzień – przewoźnik nie może wykonać już kolejnych przewozów kabotażowych we Francji. Wykonanie kolejnego przewozu kabotażowego stanowić będzie naruszenie art. 8. ust. 2. rozporządzenia 1072/2009 i przy ewentualnej kontroli skutkować nałożeniem na przewoźnika kary grzywny.

Zobacz: Prawo dla firm