Pierwszy przegubowy elektryczny Solaris trafił do Warszawy

Nowy 18-metrowy Solaris Urbino 18 electric to pierwszy tego typu pojazd w stolicy i jeden z pierwszych elektrycznych autobusów przegubowych w Europie. Pojazd w najbliższych dniach zacznie obsługiwać pasażerów na linii nr 175, a docelowo, po uruchomieniu ładowarki przy ulicy Konwiktorskiej, będzie kursował na linii nr 503. Autobus jest niezwykle cichy i nie emituje spalin. Został wyposażony w klimatyzację, elektroniczną informację pasażerską, monitoring oraz systemy przeciwpożarowe. Pojazd jest zasilany dwoma, zintegrowanymi z osią napędową, silnikami elektrycznymi o mocy 163 KM każdy i na jednym ładowaniu jest w stanie przejechać ponad 200 kilometrów. Baterie w przegubowym „jamniku” mogą być ładowane na dwa sposoby: zarówno poprzez złącze plug-in, jak i za pomocą pantografu.

Warszawskie Miejskie Zakłady Autobusowe mają już wieloletnie doświadczenie w eksploatacji autobusów elektrycznych. Pierwsze pojazdy na baterie testowane były już pięć lat temu, a w 2015 roku zamówiono pierwszą serię dziesięciu elektryków. Solarisy Urbino 12 Electric obsługują obecnie linię 222 przebiegającą w znacznej części przez Trakt Królewski. Do lipca bieżącego roku pojazdy były ładowane wyłącznie z wtyczki plug-in, co pozwalało im na przejazd około 130-150 kilometrów. Obecnie, po uruchomieniu ładowarki ulicznej na pętli Spartańska, mogą już uzupełniać niedobór prądu za pomocą pantografu i pokonać znacznie dłuższe odcinki. Ich dwuletnia eksploatacja wykazała, że są bardzo energooszczędne - koszt użytkowania jest kilka razy mniejszy niż w przypadku pojazdów z silnikami na olej napędowy, a autobusy doskonale sobie radzą podczas zimy. Wiosną 2018 roku do Warszawy przyjedzie kolejna partia autobusów elektrycznych. Będzie to dziesięć Solarisów Urbino 12 electric czwartej generacji, które zostaną skierowane do obsługi linii na Trakcie Królewskim.

- W przyszłym roku chcemy zamówić 130 przegubowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość tego projektu wyniesie ponad 400 mln zł, z czego 180 mln dofinansuje nam Unia Europejska. Za trzy lata z Traktu Królewskiego znikną wreszcie autobusy zasilane olejem napędowym a po Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie będą kursowały już wyłącznie ciche i ekologiczne pojazdy elektryczne – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.