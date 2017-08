Czy pociągi linii Warszawa – Kraków jeżdżą o Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK)?

Ruch pociągów na Centralnej Magistrali Kolejowej

Od 11 sierpnia 2017 r., po zaledwie miesięcznych pracach na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) pociągi znów oferują dobre podróże ze stolicy do Wrocławia, Krakowa, Katowic.

– Sprawnie przeprowadzone prace na Centralnej Magistrali Kolejowej umożliwią wygodniejsze i szybsze połączenia między kluczowymi ośrodkami w kraju. W przyszłości pozwolą na podniesienie prędkości na modernizowanym odcinku nawet do 230 km/h. Pasażerowie zyskają nie tylko wyższy komfort podróży po CMK, ale także lepszą jakość obsługi na stacji Włoszczowa Północna – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel.

Miesięczne zamknięcie linii (od 10 lipca do 10 sierpnia) PKP Polskie Linie Kolejowe SA wykorzystały na wybudowanie nowego posterunku technicznego w Pilichowicach, montaż 34 z 47 rozjazdów, wywieszenie prawie 50 km sieci trakcyjnej oraz wybudowanie nowej nastawni na stacji Włoszczowa Północ. Co istotne na posterunku w Pilichowicach zabudowano 4 rozjazdy, które pozwolą w przyszłości na przejazd pociągów z prędkością do 230 km/h. Dzięki temu zwiększa się przepustowość linii tzn. możliwość przejazdu większej liczby pociągów.

Modernizacja Centralnej Magistrali Kolejowej

Wartość 5 projektów realizowanych na CMK opiewa na 162 mln zł. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a poziom ich zaawansowania wynosi niemal 70%.Po ich zakończeniu skróceniu ulegnie czas przejazdu między Warszawą a południowymi regionami Polski.

Inwestycje PKP PLK SA na CMK, po zakończeniu wszystkich prac, zwiększą możliwości linii dla ruchu pasażerskiego – umożliwią przejazd większej liczby pociągów i dostosują stacje do prędkości 200, a następnie 230 km/h. Prace są częścią większego projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.

