Kto ma prawo zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Pasażera Kolei?

Od 9 maja 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie organizacji instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich.

Na jakich zasadach funkcjonuje Rzecznik Praw Pasażera Kolei?

Rozporządzenie reguluje kwestie dotyczące funkcjonowania Rzecznika Praw Pasażera Kolei jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w rozumieniu przepisów ustawy z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Utworzenie instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei ma na celu ułatwienie podróżnym dostępu do alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów pasażerskich (konsumenckich) i uniknięcie w ten sposób długotrwałych postępowań sądowych.

Zasady postępowania przy rozwiązywaniu sporów pasażerskich

Rozporządzenie określa organizację instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei, działającego przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Precyzuje sposób i formy prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich, w tym sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania oraz wymiany informacji między stronami postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową.

Określa również szczegółową treść wniosku i niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, wysokość progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia Rzecznika do odmowy rozpatrzenia sporu pasażerskiego, kwalifikacje osób prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich oraz minimalny czas, na jaki jest udzielane upoważnienie do prowadzenia postępowań.

W przypadku gdy reklamacja pasażera nie zostanie uwzględniona np. przez przewoźnika kolejowego, podróżny zamiast kierować sprawę do sądu, będzie mógł złożyć wniosek do Rzecznika Praw Pasażera Kolei o wszczęcie pozasądowego postępowania.

Kto ma prawo zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Pasażera Kolei?

Prawo do złożenia wniosku przysługuje pasażerowi, który domaga się rekompensaty od przewoźnika kolejowego, zarządcy infrastruktury kolejowej, właściciela bądź zarządcy dworca, sprzedawcy biletów lub operatora turystycznego.

Przed skierowaniem sprawy do Rzecznika, pasażer powinien podjąć próbę rozwiązania sporu, na przykład w drodze reklamacji. Składanie skargi do Rzecznika możliwe jest przez internet, a także pisemnie w formie tradycyjnego listu. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie http://www.pasazer.gov.pl/

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 16 g ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.), wprowadzonym ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823). Zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 8 maja 2017 r.