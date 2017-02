Kiedy tor wodny Świnoujście-Szczecin będzie miał 12,5 m głębokości?

Szybkie przygotowanie i sprawną realizację budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m ma umożliwić przyjęty przez rząd projekt ustawy w tej sprawie. Inwestycja ma być zrealizowana do 2022 r.

Centrum Informacyjne Rządu we wtorkowym komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów zaznaczyło, że inwestycja zapewni dostęp do portu w Szczecinie i portów Zalewu Szczecińskiego.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Trzeba będzie - jak podkreślono - przeznaczyć na nią ok. 1 mld 385 mln zł. 85 proc. pieniędzy ma pochodzić ze środków unijnych, a 15 proc. - z budżetu państwa.

"Inicjatywa ta wpisuje się w plan odtworzenia transportu morskiego zapowiedziany przez premier Beatę Szydło w expose" - zaznaczono w komunikacie.

13 grudnia 2016 r. rząd przyjął projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Ma ona zapewnić swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich wszystkich bander do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego, będących portami Unii Europejskiej.

Projekt ustawy zawiera regulacje proceduralne, które ułatwią budowę lub przebudowę toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. Etap proceduralny będzie krótszy o ok. 6 miesięcy, co przyczyni się do efektywniejszego wydatkowania środków publicznych - poinformowano.

W projektowanych przepisach uproszczono przede wszystkim procedurę środowiskową w zakresie potwierdzania jej zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zaproponowano zwolnienie inwestora z obowiązku przedstawiania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego przy składaniu wniosku o wydanie opinii w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000, a także przy występowaniu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ wydający decyzję środowiskową ma być zwolniony z obowiązku stwierdzenia jej zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Autorzy przepisów zaproponowali także rozwiązania, które ułatwią zajęcie pod inwestycję gruntów, na których znajdują się rodzinne ogrody działkowe. Nowa procedura ma umożliwić prostsze i szybsze pozyskiwanie terenów ogrodowych z możliwością polubownego rozwiązywania sporów na tym tle. Za zajęcie gruntów przewidziane są wypłaty odszkodowań działkowcom i stowarzyszeniu ogrodowemu. Sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowań będzie zgodny z przepisami o gospodarce nieruchomościami.

W projekcie określono także ścieżkę proceduralną w sytuacji wyłączenia z zarządu Lasów Państwowych gruntów, które – zgodnie z projektem budowlanym – będą wykorzystywane pod inwestycję.

W komunikacie podkreślono, że inwestycja ma strategiczny charakter dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa, jest też niezbędna dla rozwoju portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

"Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia zwiększy się dostępność portu Szczecin-Świnoujście, co ułatwi przywóz i wywóz towarów, zapewni rozwój usług okołoportowych oraz umożliwi likwidację ograniczeń żeglugowych polegających m.in. na wyznaczaniu tzw. mijanek" - czytamy w informacji CIR.

Planowana inwestycja jest kontynuacją i trzecim etapem projektu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Jej drugi etap pod nazwą "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński), strona wschodnia i zachodnia" zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2007-2013.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)