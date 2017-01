Transport z Polski do Iranu

STH Cargo, polska firma spedycyjna o zasięgu międzynarodowym, specjalizuje się w obsłudze trudnych rynków wschodnich oraz bliskowschodnich. Ostatnio STH Cargo zrealizowało ciekawy transport drogowy do Iranu. Dostarczony towar to saszetkarki - automatyczne maszyny do pakowania pojedynczych torebek herbaty oraz koperciarki – maszyny do konfekcjonowania saszetek w koperty termozgrzewalne. Ładunek o wadze blisko 7 ton pokonał trasę liczącą ponad 5 tys. km w 14 dni.

Transport całopojazdowy (FTL) do Iranu został przygotowany przez STH Cargo na zlecenie Miflex-Masz, polskiej firmy produkującej maszyny pakujące, specjalizującej się w projektowaniu i produkcji urządzeń do konfekcjonowania herbaty. Punktem docelowym był Teheran, gdzie ładunek został dostarczony do składu celnego. Trasa, która rozpoczęła się w Kutnie, wiodła przez Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Turcję.

- Wybraliśmy tę trasę, gdyż z naszych doświadczeń wynika, że jest to obecnie najbezpieczeniejszy sposób na dotarcie drogą lądową do Iranu. Droga przez Ukrainę jest krótsza, ale mniej bezpieczna – mówi Joanna Jędruchniewicz, Key Account Manager STH Cargo, specjalizująca się w obsłudze kierunków azjatyckich.

- Bezpośrednia dostawa do Teheranu znacząco skróciła czas transportu, a brak przeładunków i przestojów poprawił też bezpieczeństwo przewożonego towaru. I co najważniejsze, nasz klient w Iranie jest bardzo zadowolony z terminowości i jakości dostawy – mówi Izabela Ośrodek, specjalista ds. handlowych Miflex-Masz.

Przed wyruszeniem z Polski, towar był weryfikowany przez rzeczoznawcę, który w imieniu irańskiego odbiorcy, sprawdzał jego jakość. Iran jest zaliczany do krajów o niskim poziomie bezpieczeństwa, dlatego, ze względu na wysoką wartość ładunku, STH Cargo zadbało o dodatkowe ubezpieczenie Cargo. Gwarantuje ono ochronę transportowanego towaru do pełnej wartości sumy ubezpieczenia, czego nie obejmuje OC przewoźników, którzy często nie odpowiadają za szkody związane z transportem lub ograniczają odpowiedzialność tylko do wysokości wartości rzeczywistej przesyłki.

- Współpracę z irańskim odbiorcą zaczęliśmy już kilka lat temu. Wtedy dla nas dużym problemem okazało się znalezienie w Polsce przewoźnika, który podjąłby się dostarczenia urządzeń do Iranu. Sprawdziliśmy różne firmy spedycyjno-transportowe, aż trafiliśmy do STH Cargo, z którą współpracujemy od kilku lat. Dla nas bardzo ważne jest to, że nawiązaliśmy współpracę z firmą spedycyjną, której możemy zaufać i powierzyć do przewiezienia nasze produkty. W najbliższej przyszłości planujemy już kolejną dostawę do klientów w Iranie oraz w Rosji i Uzbekistanie – podsumowuje Kazimierz Banasiak, prezes zarządu Miflex-Masz