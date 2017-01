Kres dokumentacji papierowej w brany transportowej?

W ciągu roku na terenie UE 5,3 miliona pojazdów wyposażono w systemy zarządzania flotą

W ciągu ostatniego roku na terenie Unii Europejskiej zostało zarejestrowanych prawie 39 milionów pojazdów użytkowych. 5,3 miliona z nich wyposażono w systemy umożliwiające zarządzanie flotą. Rynek rozwija się w zawrotnym tempie – oczekuje się, że liczba zainstalowanych rozwiązań telematycznych będzie rosnąć o 15 proc. w skali roku. Zwiększeniu liczby wykorzystywanych urządzeń towarzyszy ciągły wzrost dostępności usług pokrewnych.

O możliwościach wynikających z wykorzystywania rozwiązań telematycznych i potrzebach w obszarze ich wdrożenia świadczy podwójny wzrost zapotrzebowania na zarządzanie danymi związanymi z flotą w ciągu ostatnich trzech lat. Wzrost popytu oraz stale rozwijająca się branża stanowią poważne wyzwanie dla firm telematycznych. Zachodzące zmiany są wynikiem bardziej świadomego procesu podejmowania decyzji, który wynika z obecnej sytuacji gospodarczej oraz coraz większych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami: konieczności precyzyjnego spełnienia terminów dostaw oraz potrzeby wykorzystywania rozwiązań, które zapewniają bezpieczeństwo i odpowiedzialne działanie.

Przedsiębiorcy, którzy chcą odpowiedzieć na powyższe wyzwania, powinni stosować się do kilku zasad. Po pierwsze przewoźnicy i właściciele flot, oprócz wdrażania systemów telematycznych, muszą także skupić się na usługach, które wpływają korzystnie na płynny przepływ pracy. Takie podejście pozwala uwolnić się od zbędnych obciążeń administracyjnych. Dzięki temu firmy zyskują czas, który mogą wykorzystać na optymalizację zachodzących procesów prowadzącą do zniwelowania ilości błędów administracyjnych oraz polepszenia standardu obsługi.

Po drugie potrzebna jest budowa procesu pracy opartego na danych. Należy obserwować trendy w celu dostosowania się do nowych wyzwań, które powstają. W dzisiejszym biznesie transportowym nie wystarczy planować raz w roku: wyniki za poprzedni okres powinny być dogłębnie badane a przepustowość nie tylko szacowna z wyprzedzeniem, ale również określana w oparciu o dane i wnioski płynące ze zrealizowanych projektów. Podejście tego typu powinno być stosowane w szukaniu odpowiedzi na takie pytania, jak: Kiedy jest najlepszy czas na wysłanie mojego pojazdu? Jakie czasy podróży mogę osiągnąć? Czy daną drogą udało się dotrzeć do miejsca przeznaczenia szybciej czy wolniej? Czy było możliwe odebranie większej liczby towarów? Czy istniała szansa na powiadomienie kierowcy (w odpowiednim czasie) o nowym punkcie odbioru? Czy cały dostępny czas jazdy został wykorzystany? Czy możliwe było zrealizowanie większej liczby dostaw w dostępnym czasie jazdy? Jeśli przedsiębiorstwo zadaje sobie powyższe pytania oraz odpowiada na nie na podstawie zbieranych danych, to nawet przy małej flocie pojazdów jest w stanie osiągnąć większą płynność realizacji zadań, a tym samym zapewnia sobie szansę na nowe okazje biznesowe oraz wspiera swój rozwój.

Warto również zauważyć, że w zespołach odpowiedzialnych za zarządzanie transportem, w których pracuje tylko kilka osób, brak konieczności bycia w tym samym miejscu przez cały czas oraz zapewnienie dostępności o każdym czasie i z każdego miejsca za pomocą urządzeń mobilnych, są niezwykle pomocne. Zastosowanie nowoczesnych kanałów komunikacji sprawia, że zapewnienie łączności między dyspozytorami i kierowcami jest tańsze (brak konieczności uiszczenia opłat za połączenia) i szybsze (możliwość pracy zdalnej oraz łatwy dostęp do potrzebnych danych). Wykorzystywane rozwiązania zapewniają również dokładny opis każdej informacji – dzięki temu przedsiębiorstwa zyskują narzędzie do bezproblemowego i szybkiego wyszukiwania, sprawdzania oraz analizowania aktualnych i wcześniej zebranych danych.

Kres dokumentacji papierowej w brany transportowej?

„W WebEye szacujemy, że w ciągu najbliższych 3-5 lat w sektorze transportowym dojdzie do głębokich zmian, wywołanych w głównej mierze coraz bardziej powszechnym wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych. Dokumentacja w formie papierowej może zniknąć na dobre, a na znaczeniu zyskają całkowicie zautomatyzowane procesy. W bieżących działaniach będzie coraz więcej możliwości wykorzystania zintegrowanych systemów, które będą wykorzystywać dane przesyłane przez pojazdy w ramach specjalnej platformy zbierającej informacje. To pozwoli na zapewnienie sprawnego działania firmy oraz zagwarantuje pełną przejrzystość zachodzących w niej procesów” – mówi Paweł Wloczek, Country Manager, WebEye Polska.

Źródło: WebEye Polska