VAT – rozliczenie usługi spedycji związanej z importem

Polska firma spedycyjna świadczy usługi spedycji towarów z Rosji (z obwodu kaliningradzkiego) do Polski. Jej świadczenie polega na całościowym zorganizowaniu transportu towarów z Rosji do Polski (spółka korzysta w tym zakresie z podwykonawców- firm transportowych) oraz na załatwieniu wszelkich formalności celnych. Odbiorcami świadczeń są zarówno podmioty z Polski, jak i z innych państw. Firma spedycyjna powzięła wątpliwość, w jaki sposób powinna opodatkować VAT swoje świadczenia.

Analizę należy zacząć od art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że miejscem świadczenia (krajem opodatkowania) usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika (w uproszczeniu: podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) jest, z zasady, miejsce (kraj), w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Z kolei, stosowanie do art. 28b ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Powyższe regulacje mają zastosowanie przy ustalaniu kraju opodatkowania usług spedycyjnych. Tego typu świadczenia podlegają więc opodatkowaniu VAT w kraju siedziby odbiorcy usługi (ewentualnie w kraju gdzie posiada on stałe miejsce prowadzenia działalności). Jeżeli usługobiorcą jest podmiot spoza Polski (nie mający też w naszym kraju stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej), to usługa spedycyjna nie będzie opodatkowana polskim VAT. Będzie tak nawet jeśli odbiorca świadczenia jest w Polsce zarejestrowany na potrzeby podatku (okoliczność ta nie ma znaczenia).

Usługobiorcą usługi polskiej firmy spedycyjnej jest spółka niemiecka (nieposiadająca w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) dokonująca importu rzeczonego towaru na terytorium Polski. Spółka niemiecka jest zarejestrowana w Polsce na potrzeby VAT (m.in. w celu wykazania dokonanego przez siebie importu). Firma spedycyjna wystawia fakturę bez podatku VAT (fakturę NP). Podatek w swoim państwie rozlicza usługobiorca.

W przypadku, gdy odbiorcą świadczenia spedycyjnego związanego z importem jest polski podmiot, nastąpi opodatkowanie polskim VAT (krajem opodatkowania jest terytorium Polski). Wysokość opodatkowania jest wtedy wyznaczona przez art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju oraz usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z ww. usługami (art. 83 ust. 3 pkt 1 lit b i 2 ustawy o VAT).

Spedycyjna obsługa importu towarów do Polski spełnia warunki do uznania jej za transport międzynarodowy korzystający ze stawki 0%. Opodatkowanie w tej wysokości zależy jednakże od spełnienia warunków dokumentacyjnych. Zgodnie bowiem z art. 83 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o VAT, dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia opisanych powyżej usług są w przypadku transportu:

1) towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;

towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

Po pierwsze, podatnik świadczący usługi spedycyjne powinien zadbać o posiadanie dokumentu potwierdzającego międzynarodowy charter spedycji. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że transport dotyczy towarów importowanych, podatnik musi ponadto posiadać dowód, że wartość jego usługi została włączona do podstawy opodatkowania z tytułu importu (rozliczanego przez importera- a więc usługobiorcę na rzecz którego wykonywana jest usługa spedycji). Dowodem takim może być potwierdzona przez urząd celny karta 8 jednolitego dokumentu administracyjnego SAD lub karta wydruku elektronicznego zgłoszenia celnego w procedurach przywozowych (PZC),

Usługobiorcą usługi polskiej firmy spedycyjnej jest podatnik z siedzibą w Polsce (rozpoznający import towaru z Rosji do Polski). W celu wykonania spedycji międzynarodowej polska firma spedycyjna nabywa usługę transportu z Rosji do Polski od określonego przewoźnika. Przewoźnik ten wystawił (i przekazał firmie spedycyjnej) list przewozowy CMR z którego jednoznacznie wynika, że towar został przetransportowany z Rosji do Polski. Ponadto firma spedycyjna uzyskała kartę 8 dokumentu SAD, z którego wynika że wartość jej usługi została wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu (rozliczanego przez nabywcę usługi spedycyjnej). Firma spedycyjna może wystawić na swoją usługę fakturę z zastosowaniem stawki 0%.

Tekst: Michał Samborski, doradca podatkowy, ECDDP sp. z o.o.