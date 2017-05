E-sklepy będą działać sprawniej dzięki nowoczesnym systemom informatycznym

Rynek e-zakupów rośnie w siłę, a wraz z nim zmieniają się również potrzeby internetowych konsumentów, którzy stają się coraz bardziej wymagający pod kątem jakości obsługi całego procesu doręczenia przesyłki.

Najczęstsze problemy z jakimi borykają się konsumenci e-commerce:

Zbyt wysokie koszty przesyłki (21% ankietowanych)

Niedotrzymywanie terminów dostawy przez e-sklep (16% ankietowanych)

Klienci zwracają uwagę już nie tylko na samą cenę i jakość produktu, ale przede wszystkim na szybką, niedrogą i wygodną dostawę, we wskazane przez siebie miejsce. Te wymagania oraz problemy z jakimi borykają się konsumenci sprawiają, że e-sklepy muszą wprowadzać nowoczesne systemy informatyczne, by usprawnić swoją pracę

Teresa Bukalska Project Manager w ROHLIG SUUS Logistics podkreśla – To właśnie sami klienci wręcz wymagają od e-sklepów wprowadzenia określonych udogodnień. Rolą operatora logistycznego jest zatem ich jak najszybsze wdrożenie. Nie możemy bowiem zapominać, że systemy informatyczne mają ogromny wpływ na obsługę usług dodatkowych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT, firmy logistyczne mogą konsolidować dostawy różnych produktów oraz usług do klientów ostatecznych, co wpływa na optymalizację czasu doręczenia przesyłki, a e-konsumenci mają np. możliwość oddania zużytego sprzętu RTV/AGD do utylizacji, w trakcie dostawy nowo zakupionego towaru – wskazuje przedstawicielka firmy.

Jak będą działać nowoczesne rozwiązania w e-commerce?

Nowoczesne i elastyczne rozwiązania, w oparciu o własne systemy operacyjne oraz integracyjną szynę danych, obejmują wymianę informacji poprzez aplikację internetową, webservice czy wymianę plików. Pierwsza opcja umożliwia klientowi z umiarkowanym wolumenem przesyłek wprowadzanie oraz zarządzanie zleceniami i bazą odbiorców, bezpośrednio w aplikacji online, co zapewnia wygodny dostęp do informacji oraz niskie koszty komunikacji internetowej.

Przekazywanie danych poprzez webservice pozwala natomiast na całkowitą obsługę zleceń we własnym systemie e-sklepów ze średnim i dużym wolumenem. Zaletą tego rozwiązania jest bezpośrednia wymiana danych między systemami, niezależnie od technologii, w jakiej powstały. Uniwersalność webserwisów zapewnia wykorzystanie istniejących i szeroko stosowanych technologii tj. protokołu HTTP i języka XML, co przekłada się na oszczędność kosztów w postaci braku konieczności implementacji i wdrożenia dodatkowych komponentów bądź licencji.

Nowoczesne rozwiązania, nie dla każdego

Zdaniem Teresy Bukalskiej - Powyższe rozwiązania są jednak dedykowane dla średnich

i większych firm, ponieważ wdrożenie systemów informatycznych zazwyczaj wiąże się z niemałymi kosztami, na które niewielkie bądź początkujące sklepy nie mogą sobie pozwolić. Tak naprawdę często stanowią one dla nich barierę wejścia na rynek, który jest bardzo mocno wymagający technologicznie i wciąż się rozwija.