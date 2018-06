Obowiązkowe wyposażenie roweru, przewóz dziecka na rowerze i inne obowiązki rowerzysty

Rowerzyści tak jak każdy inny uczestnik ruchu drogowego są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym - nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Problemem jest jednak to, że często rowerzyści nie znają swoich obowiązków i praw w ruchu drogowym co prowadzi do nieporozumień. O czym więc powinni pamiętać rowerzyści na drodze?

Jazda po jezdni lub chodniku dopuszczalna tylko wyjątkowo

Obowiązkiem rowerzysty jest poruszanie się po drogach lub pasach ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Rowerzysta poruszając się po drodze dla rowerów musi także zachować szczególną ostrożność.

reklama reklama

Z praktyki wiemy, że dróg dla rowerów jest jak na lekarstwo, zwłaszcza tam gdzie zamierzamy dotrzeć, dlatego też rowerzyści decydują się na korzystanie z chodnika lub jezdni. Niestety w tej kwestii przepisy są jednoznaczne i wyraźnie określają, że w razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni.

Przepisy przesądzają także kwestie korzystania przez rowerzystę z chodnika stanowiąc, że może to zrobić tylko w następujących sytuacjach:

gdy opiekuje się dzieckiem do lat 10 kierującym rowerem – chodzi tu o jedno dziecko i co jest istotne - dziecko to samo kieruje rowerem;

gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – warunki te muszą być spełnione łącznie;

gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Jeżeli więc dojdzie to jednej z wymienionych sytuacji to rowerzysta może skorzystać z chodnika przy czym musi pamiętać by zachować szczególną ostrożność a także by ustępować miejsca pieszym.

Rowerzysta korzystający z chodnika bez uzasadnionej przyczyny może zostać ukarany mandatem w wysokości 50 zł.

Obowiązkowe wyposażenie roweru

Rower, którym porusza się rowerzysta musi zostać wyposażony w pewne minimalne elementy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rower musi zostać wyposażony w: