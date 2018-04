Kradzieże motocykli w Polsce - statystyki

Nie tylko samochody są kradzione – jednoślady też leżą w kręgu zainteresowania złodziei. Po kradzieży zwykle rozbierane są na części i sprzedawane na popularnych portalach aukcyjnych. Tutaj (http://mojafirma.infor.pl/moto/jednoslad/777491,Jak-zabezpieczyc-motocykl-lub-skuter-przed-kradzieza.html) podpowiadamy, jak zabezpieczyć się przed kradzieżą. A gdzie możemy czuć się najbezpieczniej, kiedy zostawiamy motocykl na ulicy?

W kwestii kradzieży motocykli i skuterów przez ostatnie trzy lata, policyjne statystyki są bardzo optymistyczne. Z danych wysłanych nam przez Komendę Główną Policji wynika, że kradzieży w ostatnich latach jest coraz mniej – z 1557 jednośladów w 2015 roku kradzież spadła do 1118 w 2017 roku. W 2015 roku najwięcej kradzieży zarejestrowano w Katowicach (233) i w Warszawie (212). Najmniej kradzieży zarejestrowano w Kielcach (29). W 2016 roku najwięcej jednośladów zginęło we Wrocławiu (225) i ponownie dużo w Katowicach (206). Najmniej ponownie w Kielcach (14). W 2017 sytuacja się nie zmieniła i najwięcej kradzieży odnotowano we Wrocławiu (219) i w Warszawie (175), a najmniej w Kielcach (11).

