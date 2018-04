Honda zaprasza na kolejną edycję imprezy "Honda Fun & Safety"

Źródło: Honda

"Honda Fun & Safety" to impreza dedykowana klientom autoryzowanych dealerów Hondy, na której każdy motocyklista może stosownie do poziomu swojego zaawansowania popracować nad techniką i umiejętnościami oraz, jak wskazuje sama nazwa, po prostu dobrze się bawić. Organizatorzy obok dobrej zabawy szczególną wagę przywiązują do zapewnienia maksimum bezpieczeństwa, dlatego liczba miejsc jest ograniczona, a uczestnicy są podzieleni na 3 grupy adekwatnie do poziomu umiejętności. Szczególną opieką otoczeni zostaną początkujący motocykliści, którym pomożemy poczuć się pewniej za kierownicą swojego motocykla.

Zapisy prowadzone są przez dealerów Hondy. Koszt szkolenia za jeden dzień to 90 zł dla wszystkich, którzy posiadają motocykl Hondy zakupiony w autoryzowanej sieci sprzedaży. Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Impreza odbędzie się w dniach 12-13 maja na torze kartingowym w Toruniu.

Zainteresowani imprezą "Honda Fun & Safety" powinni skontaktować się z lokalnym dealerem Hondy lub śledzić informacje na www.honda.pl oraz na fan page’u marki.

