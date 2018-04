Indian Financial Services w Polsce - przepustka do spełniania marzeń

Źródło: Indian

Indian Financial Services (IFS) to zbiór preferencyjnych usług finansowych, skierowanych do każdego, kto chciałby stać się posiadaczem nowego motocykla Indian. IFS wyróżniają produkty finansowe dopasowane dla potrzeb polskich motocyklistów, które już od wiosny 2018 roku są dostępne w każdym autoryzowanym salonie marki Indian w Polsce.

Oferta Leasingowa Indian Financial Services w swojej ofercie posiada trzy produkty finansowe skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą:

- Leasing 102% - w tym produkcie całkowity koszt leasingu wynosi tylko 2% wartości pojazdu.

- Leasing Karencyjny - Motocykle Indian cechuje niszowość - część modeli pojawia się rzadko i wtedy powinna zostać podjęta szybka decyzja. Leasing Karencyjny daje bufor na zorganizowanie środków do kilku miesięcy, kiedy wymarzony Indian będzie już stał w garażu.

- Leasing Sezonowy - tutaj klient decyduje kiedy chce płacić za swój motocykl, a kiedy nie. Może ustalić harmonogram spłat tak, że nie płaci raty leasingowej w wakacje (lepiej wtedy przeznaczyć pieniądze na motocyklowe wyjazdy), albo w miesiącach zimowych (po co płacić za motocykl, który stoi nieużywany). Sporo przedsiębiorców posiada sezonowy biznes - to rozwiązanie jest dla nich najbardziej optymalne.

Oferta Kredytowa Indian Financial Services skierowana do osób fizycznych, nieprowadzących działalności:

- Kredyt z niską ratą - szyty na potrzeby i możliwości przyszłego motocyklisty. Rata za Indiana może wynieść nawet 669 złotych miesięcznie - a więc jest w zasięgu większości polskich motocyklistów. Długość okresu spłaty, wysokości wpłat i wykupu - w tym zakresie IFS posiada spore możliwości.

- Kredyt 4X25% - stworzony z myślą o osobach, które spore przypływy gotówki notują raz w roku (nagrody, dywidendy etc.). Wartość kredytu dzielona jest na cztery części, a każda spłacana jest raz w roku. Udogodnieniem jest możliwość przestawienia harmonogramu na cykl miesięczny.

- Kredyt z karencją - produkt stworzony z myślą o osobach, które pilnie chcą zacząć cieszyć się nowym Indianem, a nie są do tego jeszcze finansowo przygotowani. Pierwsza rata kredytu zostaje więc odroczona w czasie, który pozwoli motocykliście zorganizować środki.

Dzięki opracowanemu na potrzeby projektu systemowi, procedura rozpatrywania wniosków jest maksymalnie uproszczona dla wygody klienta i odbywa się przy jednym biurku w salonie Indian.

Indian kojarzy się nie tylko z cruiserami, ale i turystykami, dlatego IFS obdarowuje każdego posiadacza motocykla Indian zakupionego w finansowaniu Kartą Podróżnika. Karta upoważnia do skorzystania z preferencyjnych warunków (nocleg w cenie śniadania i obiadu) w 1200 hotelach w 17 krajach Europy! Korzystając z Karty można spędzić w hotelach okrągły rok!

