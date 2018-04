Łańcuch jest tak skonstruowany, by przetrwał nawet największe trudy eksploatacji, dlatego warto o niego zadbać i utrzymywać w dobrym stanie. Destrukcyjnie na łańcuch działają piasek i woda, ale też często sami przyczyniamy się do jego szybszego zużycia poprzez np. stosowanie agresywnej chemii, nieprawidłowe mycie motocykla, jak i przez brak kontroli jego stanu. Należy pamiętać, że za słabo naciągnięty łańcuch znacznie przyspiesza zużycie skrzyni biegów oraz zębatek. Z drugiej strony, za bardzo naciągnięty na pewno doprowadzi do zużycia łożyska wałka zdawczego i będzie się wyciągał się na nierównościach. Dlatego przedstawiamy kilka rad, jak zadać o ten istotny element motocykla.

Jak dbać o łańcuch w motocyklu?

Styl jazdy ma znaczenie

Podobnie jak w samochodach, styl jazdy kierowcy ma niezaprzeczalnie przełożenie na trwałość poszczególnych elementów. Identycznie jest w motocyklach. Ciągłe wykorzystywanie pełnej mocy silnika, nieumiejętna zmiana przełożeń i szarpanie, wynikające z jazdy na zbyt wysokim biegu, skracają trwałość zestawów napędowych, w tym łańcucha. Spokojna i płynna jazda zaprocentuje nam dłuższą żywotnością tego elementu.

Zadbaj o czystość

Motocyklem nie zawsze jeździ się w słoneczne dni, w tylko sprzyjających warunkach atmosferycznych. Czasami trzeba jechać w ulewie lub po błocie. Na takie ewentualności w motocyklach stosuje się uszczelniające o-ringi, które uniemożliwiają dostaniu się do środka jakichkolwiek zanieczyszczeń. Lepiej jednak regularnie oczyszczać łańcuch napędowy, by nie mieć problemów. Kategorycznie unikajmy agresywnych preparatów źle wpływających na o-ringi.

Mycie łańcucha i smarowanie

Jak wyczyścić brudny łańcuch? Na pewno unikajmy myjek wysokociśnieniowych. Woda z ogromnym ciśnieniem szybko oczyści łańcuch ze wszelkich nieczystości, ale nie pomoże ruchomym połączeniom pomiędzy ogniwami, odpowiedzialnych właśnie za niedopuszczanie zanieczyszczeń. Osoby jeżdżące swoim motocyklem w off-roadzie dobrze wiedzą, jak istotne jest czyszczenie i konserwowanie łańcucha. Łańcuch czyścimy profesjonalnym odtłuszczaczem, ale nieźle sprawdzi się też nafta. Następnie wybieramy odpowiedni smar, przeznaczony do łańcucha łańcucha motocyklowego. Pamiętajmy, żeby przed nałożeniem smaru, dokładnie wyczyść powierzchnię szczoteczką i szmatką. Smar nanosimy na wewnętrzną stronę łańcucha i dajemy mu jakieś 15-30 minut na wyschnięcie, by nie pochlapał felgi i ubrań. Łańcuch należy smarować co około 300-500 km, po dłuższej jeździe w deszczu lub po każdej większej wycieczce w terenie. Uwaga! Nie należy stosować preparatów typu WD40 zamiast smaru do łańcucha motocyklowego.

Naciąganie łańcucha

Kolejny istotny punkt. Nie może ani za luźny, ani za bardzo naciągnięty. Ma bezpośredni wpływ na trwałość zestawu napędowego w motocyklu. Dla motocykli szosowych luz łańcucha w górę i w dół nie powinien przekraczać 35 mm. W przypadku wyczynowych maszyn lub offroadowych, ten luz powinien wynosić już 45 mm. Jeśli nie jesteście pewni, radzimy sprawdzić luz łańcucha w instrukcji obsługi danego jednośladu. Co ważne, łańcuch powinien być równomiernie naciągnięty – nawet niewielkie nieprawidłowości lub rozciągnięcie łańcucha w niektórych partiach kwalifikują go do wymiany. Koszt nowego oscyluje pomiędzy 400–800 zł. Warto dbać o stan łańcucha, ponieważ w przypadku jego wymiany zaleca się również wymianę zębatek, czyli całego zestawu.