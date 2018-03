Rusza konkurs "Harley-Davidson Dream Ride"!

Harley-Davidson Dream Ride 2018

Nigdy nie było lepszego momentu, aby sprawdzić osobiście, co potrafią nowe motocykle Harley-Davidson. Od miejskiego modelu Street Rod, poprzez niesamowitego Fat Boba i wszechstronnego Sport Glide, aż po transkontynentalne motocykle z rodziny Touring - każdy znajdzie coś dla siebie. Gdyby to było mało, każdy kto zarejestruje się na specjalnej stronie konkursowej, wymyśli hasło i skorzysta z jazdy próbnej będzie miał szansę na wygranie motocyklowej podróży marzeń. Zwycięzca otrzyma na dwa tygodnie Harleya-Davidsona Sport Glide i 15 000 zł na pokrycie kosztów podróży.

Nie ma znaczenia czy masz już jakieś doświadczenia w siodle motocykla Harley-Davidson. Aby wziąć udział wystarczy wejść na www.h-d.com/freedomdays, wybrać preferowany model do testu, salon autoryzowanego dealera, w którym ma być jazda próbna i – co jest bardzo ważne dla końcowego wyniku – wymyślić hasło konkursowe (najlepsze hasło jest kryterium wyboru zwycięzcy). Po jeździe próbnej, każda zarejestrowana osoba będzie automatycznie zakwalifikowana do konkursu.

Rejestracja zgłoszeń na jazdy próbne trwa do połowy maja, ale lepiej nie zwlekać. Pogoda i ilość chętnych mogą sprawić, że nie wszystkie zgłoszone osoby będą miały możliwość odbycia jazdy próbnej w terminie wymaganym regulaminem konkursu. Zarejestruj swoje zgłoszenie na jazdę próbną już dziś.

Pełny regulamin konkursu znajdziesz na stronie: www.h-d.com/freedomdays

Źródło: Harley-Davidson