Oto nowa Honda Forza 300

Źródło: Honda

Forza model 2018 ma agresywny, sportowy wygląd i jest smuklejsza niż poprzedni model. Zmniejszono rozstaw osi i długość pojazdu. Tylne koło jest większe niż w poprzednim modelu, ale mimo to udało się zmniejszyć wagę o 12kg (do 182 kg) dzięki przeprojektowanemu zawieszeniu i nowej ramie, co zaowocowało zwiększeniem prędkości maksymalnej i zmniejszeniem zużycia paliwa. W porównaniu do poprzedniczki, nowa Forza 300 jest krótsza o 25 mm (2140 mm długości). Siedzisko podniesiono o 62 mm do 780 mm, co w sposób naturalny spowodowało wyprostowanie pozycji kierowcy, a co za tym idzie, ułatwiło obserwację drogi. Aluminiowe przednie koło ma 15 cali średnicy a tylne 14 cali.

Nowa Forza 300 posiada płynną elektryczną regulację szyby w zakresie 140 mm sterowaną przełącznikiem na lewej kierownicy. Została ona zaprojektowana tak, aby uzyskać jak najlepszą ochronę przed wiatrem (przepływ powietrza kierowany jest na boki i nad głową kierowcy) i zminimalizować powstający podczas jazdy hałas. Stabilność i komfort przy większych prędkościach oraz przy dłuższych podróżach łatwo można zamienić na mocniejszy powiew wiatru, gdy szyba jest w najniższym położeniu, dzięki przełącznikowi na kierownicy i płynnej regulacji w zakresie 140 mm.

reklama reklama

Dwa pełnowymiarowe kaski integralne mogą być schowane w przestrzeni bagażowej pod siedzeniem. Istnieje też możliwość podzielenia schowka, gdy chcemy włożyć tam jeden kask i odzież motocyklowa lub torbę. Dodatkowa skrytka po lewej stronie w przednim panelu owiewek jest wyposażona w zamek – wyposażono ją również w gniazdo zapalniczki 12V. W schowku zmieści się telefon lub butelka na wodę. Na panelu sterowania znajduje się analogowy prędkościomierz, a umieszczony w bocznej części obrotomierz sąsiaduje z wyświetlaczem trybów jazdy, licznikiem przebiegu, zasięgu i innymi wskazaniami komputera, jak średnie zużycie paliwa, czas podróży, temperatura otoczenia, ładowanie akumulatora itp. Całe oświetlenie w skuterze jest wykonane w technologii LED.

System Smart Key w nowej Forzie 300 nie tylko steruje zapłonem i zamkami schowków, ale również umożliwia obsługę opcjonalnego górnego kufra o poj. 45 litrów, po raz pierwszy w historii skuterów Honda. Kluczyk można trzymać w kieszeni - zamek kufra automatycznie się zablokuje, gdy kierowca odejdzie od pojazdu. Oczywiście kufer można zamknąć kluczykiem w tradycyjny sposób. Cały zamek umieszczony jest w dolnej części kufra i łączy się z odpowiednim mechanizmem w tylnej części obudowy skutera.

W nowej Hondzie Forzie 300 zastosowano silnik o pojemności 279 cm³, chłodzony cieczą. Motor rozwija 25 KM przy 7000 obr./min i 27,2 Nm przy 5750 obr./min. Prędkość maksymalna motocykla to 129 km/h, a dzięki zbiornikowi paliwa o pojemności 11,5 litra zasięg według danych producenta wynosi ponad 350 km. Całkowitą nowością jest zastosowanie systemu HSTC (kontrola momentu obrotowego) – po raz pierwszy w historii skuterów Hondy. HSTC wykrywa różnice w prędkości przedniego i tylnego koła, wylicza na podstawie specjalnych algorytmów potencjalne ryzyko uślizgów i odpowiednio ingeruje w moment obrotowy dostarczany przez silnik poprzez zmianę ilości dostarczanego paliwa do cylindra, a przez to zwiększenie przyczepności tylnego koła. HSCT można włączyć/wyłączyć poprzez przełącznik po lewej stronie kierownicy. Kontrolka „T” na panelu sterującym zapala się za każdym razem, gdy system zadziałał ingerując w pracę silnika.