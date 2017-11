Yamaha Niken – bardzo nietypowy motocykl z Japonii

Jeśli myśleliście, że w kwestii motocykli wymyślono już wszystko, to się grubo mylicie. Yamaha zaprezentowała pojazd tak nietypowy, że trudno uwierzyć we wdrożenie go do produkcji. Mowa o modelu Niken, który pojawi się w salonach w przyszłym roku.