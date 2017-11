Hondy CBR1000RR będą musiały trafić do serwisów

Honda CBR1000RR / fot. Honda Źródło: Honda

Honda poinformowała Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach CBR1000RR/S1/S2 wyprodukowanych pomiędzy listopadem 2016 roku a lipcem 2017 roku w Japonii, stwierdzono nieprawidłową szczelinę między uszczelką korka wlewu paliwa a kołnierzem zbiornika paliwa.

Podczas przyspieszania lub hamowania może wystąpić wyciek paliwa, które jest odprowadzane na nawierzchnię drogi przewodem odpowietrzającym, co stanowi naruszenie obowiązujących przepisów. Ponadto, podczas mycia pojazdu woda może dostać się do wnętrza zbiornika paliwa powodując usterkę silnika. W najgorszym przypadku może dojść do korozji dolnej części zbiornika i wycieku paliwa.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 30 pojazdów. Wykaz egzemplarzy objętych akcją serwisową znajduje się pod tym linkiem: Lista numerów VIN.

Honda zadeklarowała, że wszyscy posiadacze motocykli objętych kampanią zostaną wezwani do serwisów w celu dokonania bezpłatnej naprawy.

Informacji związanych z akcją serwisową udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa; tel.: 801 811 711).

Źródło: UOKiK