Ducati Panigale V4: premiera drogowej bestii z Bolonii

Ducati Panigale V4 Źródło: Materiały prasowe

Ducati Panigale V4 to nowość na 2018 rok, która zagościła na szczycie gamy modelowej bolońskiego producenta jednośladów. Piękne nadwozie motocykla skrywa w sobie prawdziwą bestię – mowa o silniku V4 o pojemności 1.1 litra, generującym aż 214 KM (przy 13 000 obr./min) i 124 Nm (przy 10 000 obr./min). Warto dodać, że gotowy do jazdy superbike z Włoch w zależności od wersji waży 195 kg lub 198 kg. Ciekawostką jest fakt, że jednostka napędowa konstrukcyjnie jest zbliżona do motorów stosowanych w fabrycznym teamie Ducati w MotoGP.

W sprzedaży dostępne będą trzy warianty nowego Ducati Panigale V4 – podstawowy, S i Speciale. Podstawowe Panigale V4 wyposażono w m.in. układ Cornering ABS (ABS działający także w zakrętach) odpowiedzialny tylko za przednie koło, co jest ukłonem w stronę torowej jazdy, a także quickshifter w górę i w dół. Nie mogło również zabraknąć zmiennych trybów jazdy (Race, Sport i Street) oraz procedury startowej Ducati Power Launch.

Wersja S otrzymała elektroniczne zawieszenie Ohlins drugiej generacji z system Smart EC 2.0, kute aluminiowe felgi Marchesini oraz lżejszy, litowo-jonowy akumulator. Z kolei edycja Speciale to najwyższa możliwa liga – w tej konfiguracji superbike od Ducati posiada ponadto niektóre elementy karoserii wykonane z włókna węglowego, jednoosobową kanapę pokrytą Alcantarą, tytanowy układ wydechowy Akrapovic oraz system analizy przejazdów Ducati Data Analyzer+ z modułem GPS.

Źródło: Ducati