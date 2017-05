Jaki kolor stroju dla motocyklisty jest najbezpieczniejszy?

Część zdarzeń drogowych i wypadków z udziałem motocyklistów jest związana z trudnością w zauważeniu przez kierowców tych uczestników ruchu na drodze. Kluczowa jest oczywiście wielkość motocykla, ale okazuje się, że sytuację może poprawić odpowiedni kolor ubrania motocyklisty – najważniejsze, aby kontrastował z otoczeniem. W przypadku wielokolorowej przestrzeni miejskiej najlepiej sprawdzi się kolor biały. Na terenie niezabudowanym, gdy tłem jest przede wszystkim niebo, optymalny będzie kolor czarny*.

Zobacz też: Co wolno motocykliście?

reklama reklama

Czarny kolor stroju dobry na trasę, ale nie do miasta

Badania pokazują, że tradycyjny strój motocyklistów, czyli czarny, nie zapewnia dobrej widoczności w terenie zabudowanym. Na pewno warto rozważyć używanie dodatkowych elementów odzieży, takich jak np. kamizelki w kolorze białym – mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Zobacz też: Jaki kask motocyklowy wybrać?

Bezpieczeństwo motocyklistów podnosi już sam fakt używania odpowiedniej odzieży ochronnej. Taka odzież zmniejsza ryzyko obrażeń rąk i nadgarstków o 48%, a dolnych części ciała – o 68%.

Jednak sam strój, nawet najbardziej odpowiedni, nie zapewni bezpieczeństwa. Najważniejsze jest zachowanie przez motocyklistów właściwej prędkości, sygnalizowanie manewrów i ich spokojne wykonywanie – podkreśla Zbigniew Weseli.

Wypadki z udziałem motocyklistów

W Polsce w 2016 roku wśród ofiar wypadków drogowych było 2078 motocyklistów, z czego śmierć poniosło 232, a rannych zostało 1846. Jeżeli doliczymy do tej grupy osoby poruszające się motorowerami, to liczba ofiar wzrośnie o 1353 osoby (70 zabitych, 1283 ranne)**.

Źródło: Szkoła Jazdy Renault

* „Attention and search conspicuity of motorcycles as a function of their visual context”, Gershon, Ben-Asher & Shinar; SWOV „Motocyclists fact sheet”.

** policja.pl