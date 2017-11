Kiedy wymienić płyn do spryskiwaczy na zimowy? Czy można mieszać zimowy płyn do spryskiwaczy z letnim?

Okres jesienno-zimowy jest uciążliwy dla kierowców – często padający deszcz, błoto na drogach i sól wysypywana na asfalt nie sprzyjają utrzymaniu auta w czystości. O ile brudny lakier można jakoś zaakceptować, o tyle brudne szyby negatywnie wpływają na bezpieczeństwo podróżowania. Wszak musimy widzieć dokąd zmierzamy i co dzieje się wokół samochodu, a ufajdane szyby skutecznie to uniemożliwiają. Ratujemy się wtedy wycieraczkami i płynem do spryskiwaczy, ale o tych elementach też trzeba pamiętać już podczas przygotowywania auta do zimy.

Czym wyróżnia się zimowy płyn do spryskiwaczy?

Im później zamarza, tym jest lepszy. Większość nowych zimowych płynów jest skuteczna do około -20ºC, a niektóre nie krzepną nawet w okolicach -30ºC. W dużej mierze za ich płynność nawet przy bardzo niskich temperaturach odpowiada ilość i jakość zastosowanego alkoholu. Informację o granicy krzepnięcia zimowych płynów znajdziemy na opakowaniu każdego z nich, dzięki czemu możemy wybrać produkt najlepiej spełniający nasze oczekiwania.

Kiedy wymienić płyn do spryskiwaczy na zimowy?

W tej kwestii wyrocznią jest termometr. Jeśli wiemy, że w najbliższych dniach temperatury zaczną już spadać poniżej zera, to warto wcześniej się zabezpieczyć. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu zużycie letniego płynu do spryskiwaczy lub opróżnienie zbiorniczka płynu. Jeśli mamy dużo letniego płynu i wiemy, że nie uda nam się go tak szybko pozbyć, to można dolać zimowego koncentratu, który obniży temperaturę krzepnięcia cieczy. Przy okazji następnej dolewki płynu możemy już użyć zimowego płynu do spryskiwaczy. Warto pamiętać, że niektóre płyny są pachnące, więc przed zakupem sprawdźmy czy dany zapach nam odpowiada.

Czy można mieszać letni płyn do spryskiwaczy z zimowym?

Obydwa rodzaje płynów do spryskiwaczy można mieszać ze sobą bez żadnych obaw. Dobra rada – po dolaniu koncentratu do letniego płynu lub zalaniu pojemniczka płynem zimowym warto przepompować sporą ilość cieczy przez wszystkie spryskiwacze. Dzięki temu unikniemy zamarzniętych dysz i przewodów, co najprawdopodobniej zaskoczyłoby nas w najgorszej możliwej sytuacji.