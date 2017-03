Te dwie możliwości (zachowanie sztywności na asfalcie i zagwarantowanie dużej dzielności w terenie) zawsze się wzajemnie wykluczały, w dużej mierze dlatego, że drążki stabilizujące, które łączą koła po obu stronach pojazdu i przeciwdziałają przechylaniu się nadwozia na zakrętach drogi, jednocześnie ograniczają pionowy ruch każdego koła na nierównościach terenu.

Jak działa zawieszenie KDSS w Toyocie Land Cruiser?

Rozwiązaniem, które opracowała Toyota, by zlikwidować tę sprzeczność, jest dynamiczne zawieszenie KDSS (System Zmiennej Sztywności Stabilizatorów), zastosowane w modelu Land Cruiser 150. Jak wynika z nazwy, KDSS dynamicznie reaguje na siły działające w różnych punktach zawieszenia, optymalizując jego pracę na drodze i w terenie. Dokonuje tego za pomocą elektrycznie sterowanego układu elementów hydraulicznych, który modyfikuje zachowanie drążków stabilizujących.

Jak działa zawieszenie KDSS w Toyocie Land Cruiser? Autor: Toyota

Każdy z drążków stabilizujących Land Cruisera wyposażony jest w cylinder hydrauliczny z tłokiem rozdzielającym górną i dolną komorę. Dolne komory przedniego cylindra połączone są jednym przewodem hydraulicznym, a dolne – drugim. Każdy z przewodów łączy się ze swoim akumulatorem ciśnienia poprzez sterowany elektronicznie zawór.

Podczas pokonywania zakrętu na równej drodze, na oba koła po jednej stronie działa zbliżona siła. W związku z tym płyn hydrauliczny w obu cylindrach ma to samo ciśnienie i tłoki pozostają nieruchome. Powoduje to, że drążki stabilizujące działają normalnie, ograniczając skok zawieszenia i tym samym przechylenie nadwozia, co zwiększa stabilność pojazdu w zakrętach.

Na nierównych drogach pojawiają się różnice sił działających na koła przednie i tylne. Gdy system to wykryje, zawory akumulatorów są odpowiednio otwierane i zamykane, sterując przepływem płynu hydraulicznego. Umożliwia to tłumienie drgań przez absorbowanie ruchów wynikających z nierówności nawierzchni, zwiększając komfort jazdy.

Podczas jazdy w trudnym terenie, poszczególne koła znajdują się na różnej wysokości, w związku z czym na każde koło działa inna siła. W wyniku tego tłoki wewnątrz obu cylindrów poruszają się w przeciwne strony, przez co drążki stabilizujące przestają usztywniać zawieszenie, a każde z kół zyskuje możliwość niezależnego ruchu w pionie. Dzięki temu wszystkie cztery koła pozostają w kontakcie z podłożem tak długo, jak to tylko możliwe.

W ten sposób samochody Toyoty wyposażone w KDSS są w stanie zapewniać optymalną stabilność na drodze, a jednocześnie zachowują znakomitą dzielność terenową w ekstremalnych warunkach terenowych. System działa automatycznie w trakcie jazdy, a kierowca nie musi go ani włączać, ani wyłączać.

