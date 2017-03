Jak często sprzedający fałszują przebieg samochodu? Czy sytuacja zmienia się na lepsze?

Autotesto ma już 3 lata! Urodziny to świetny czas na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i wyznaczenie nowych kierunków działania.

Elementarz eksperta to słownik pojęć, które pomogą uniknąć typowych błędów przy zakupie używanego samochodu i trochę z przymrużeniem oka przybliżą Wam pracę naszych ekspertów.

A jak AMORTYZATORY

Oczywiste jest, że przed zakupem auta używanego należy sprawdzić jego stan techniczny. Posłuchaj samochodu, stuki zawieszenia mogą być oznaką zużycia amortyzatorów. Sprawdź też ile kosztują nowe do wybranego przez Ciebie auta, ich ceny mogą zaskoczyć, dochodząc do kilku tysięcy za sztukę. Pamiętaj, że według zaleceń producentów amortyzatory powinny być wymieniane, po przejechaniu miedzy 60 a 80 tys. kilometrów i mają one znaczący wpływ na nasze bezpieczeństwo.

Tylko 22,2% sprawdzonych przez nas w 2016 roku aut miało przebieg poniżej 50 tys. km.

B jak BEZWYPADKOWE

Czy na pewno? Często okazuje się, że pojęcie to oznacza zupełnie co innego dla handlarza, a zupełnie co innego dla eksperta. Dla ścisłości, definicji czym jest samochód bezwypadkowy nie znajdziemy. Zdefiniowany jest natomiast wypadek, czyli kolizja z rannymi lub ofiarami śmiertelnymi. Nie dajmy się jednak nabrać, bo jeśli nikt nie zginął, to wcale nie znaczy, że wypadku nie było.

Aż w 41,1% stan sprawdzanego przez nas auta jest niezgodny z ogłoszeniem!

PROSTO Z RAPORTU: „W ogłoszeniu bezwypadkowe w 100% - to ciekawe skąd tyle blachowkrętów i kleju, a przednia belka w innym kolorze.”

C jak COFANIE LICZNIKA

Temat głośny, wszystkim znany i niestety wciąż praktykowany przez nieuczciwych handlarzy. W popularnych serwisach codziennie pojawiają się ogłoszenia sprzedające usługę korekty, naprawy czy odmłodzenia licznika i do tej pory świadczenie ich nie jest uznawane za przestępstwo. Razem z fundacją Autotesto staramy się to zmienić!

PROSTO Z RAPORTU: „Sprzedający podarł przy ekspercie dokument potwierdzający cofnięcie przebiegu.”

Cieszy nas fakt, że przebieg sprawdzanych przez nas aut był adekwatny aż w 83,8%. Jeszcze 2 lata temu fałszowanie przebiegu miało miejsce w około 70% przypadków.

D jak DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

Czyli podpięcie samochodu pod komputer diagnostyczny w celu sprawdzenia jego stanu technicznego. Szybka i z założenia bezbłędna, jest w stanie rozpoznać konkretne kody usterek. Wiele razy spotkaliśmy się z zaślepkami Airbag w kierownicy lub chałupniczymi metodami podłączania poduszek i ABS, na przykład pod lampkę ciśnienia oleju. Całe szczęście łatwo można je zdemaskować - właśnie podczas komputerowej diagnostyki.



E jak EMOCJE

Jak wiadomo są złym doradcą. Bardzo często znajdując wymarzone auto jesteśmy niezdrowo podekscytowani, a tym samym nieobiektywni. Tak zwany napalony klient jest prawdziwą chrapką dla handlarza mającego doświadczenie w opychaniu „superokazji”. Pamiętajmy, by przy zakupie auta kierować się rozsądkiem i nie robić tego w pośpiechu. Mamy w Autotesto stałego klienta, który na upragniony samochód trafił po wykonaniu 27 raportów – i jest przekonany, że było warto.

F jak FACHOWIEC

Nie ważne czy będzie to szwagier, czy sąsiad podwórkowy mechanik – fachowiec pomoże, fachowiec doradzi. Otóż NIE! Planując zakup zasięgaj opinii prawdziwego eksperta. Pułapek na polskim rynku samochodów używanych jest zbyt wiele, żeby umowny szwagier je wszystkie ominął.

PROSTO Z RAPORTU: „Samochód składany z dwóch, cofnięty licznik.”

G jak GARAŻOWANE

Kolejny slogan reklamowy z ogłoszeń. Ozdobnik, nie do sprawdzenia. Podobnych znamy wiele: poprzedni właściciel kobieta – jeździła tylko do pracy, drugi samochód w rodzinie, po babci z Niemiec, która po rondzie tylko jeździła, nie palone. Śmieszą, ale nic nie wnoszą!

H jak HANDLARZ

Dementujemy pogłoski i obalamy stereotypy. Nie wszyscy handlarze samochodami są nieuczciwi, nie wszystkim zależy, by kupującego oszukać. Trzy lata w branży pozwoliły przekonać się nam, że są takie miejsca, gdzie sprawdzane auta mają stan zgodny z deklarowanym w ogłoszeniu. Z takimi sprzedawcami przyjemnie współpracować.

I jak IGŁA

Igła to sformułowanie nawiązujące do powiedzenia „jak spod igły”, czyli prosto od krawca. Aby prawdziwą igłę znaleźć, często trzeba szukać w stogu siana. Igła w ogłoszeniu podwaja czujność eksperta – przecież można się zdrowo pokłóć.

PROSTO Z RAPORTU: „Jak dla mnie samochód ten nadaje się tylko do parku sztywnych.”

J jak JAZDA PRÓBNA

Bez niej ani rusz! Samochód to niemały wydatek, nie kupuj więc kota w worku.

Podczas jazdy próbnej Ty prowadzisz auto – nie sprzedawca – oczywiste, niestety nie dla wszystkich handlarzy. Wyłącz radio, nawiew, klimatyzację, nie prowadź w tym czasie rozmowy – skup się na odgłosach wydawanych przez auto i informacjach na desce rozdzielczej, resztę możesz sprawdzić po przejażdżce.

Zobaczcie jaki rodzaj paliwa wybierają najczęściej klienci Autotesto.

K jak KLIMATYZACJA

Klimatyzacja do nabicia – setki razy eksperci Autotesto słyszeli to wyświechtane zdanie. Skoro trzeba ją nabić, to nie działa. Więc jak to jest, działa czy nie działa? Pamiętajcie, że każda usterka i niezgodność stanu auta z deklarowanym jest świetnym punktem wyjścia do negocjacji ceny.

L jak LAKIER

Auto świetnie się prezentuje..., ale wcale tak nie musi być. Należy zwrócić uwagę na różnice w odcieniach lakieru między elementami nadwozia. Drobne ogniska korozji często niedbale zasłaniane są szpachlą. To krótkotrwałe rozwiązanie, które można wykryć miernikiem.

PROSTO Z RAPORTU: „Duża ilość (grubość) szpachli, co miernik sygnalizował komunikatem RZEŹBA”.

Tyle w pierwszej części elementarza. W kolejnej dowiecie się między innymi: jakie marki najchętniej wybierali nasi klienci, oraz co słychać u Typowego Mirka – handlarza, przedsiębiorcy.