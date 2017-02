Portal z samochodami do leasingu i wynajmu długoterminowego

Polacy szukają samochodów w internecie

Według Ernst & Young ogromna większość, bo aż 97% konsumentów w poszukiwaniu samochodu wertuje portale internetowe. Jednak znalezienie auta to dopiero połowa drogi, bo większym wyzwaniem może okazać się wybór odpowiedniej opcji finansowania. Okazuje się bowiem, że nie zawsze jesteśmy w stanie określić na jakie auto tak naprawdę nas stać.

Więcej porad z zakresu zakupu samochodu znajdziesz tutaj

reklama reklama

Teraz proces wyboru i zakupu auta ułatwia klientom detalicznym platforma Master1.pl uruchomiona przez Grupę Masterlease. Można na niej wybierać spośród kilkuset kompleksowych ofert – samochodów z gotową propozycją finansowania, co pozwala szybko sprawdzić ile będzie wynosić miesięczny koszt, czyli na jakie auto rzeczywiście możemy sobie pozwolić. W katalogu online znajdziemy wszystkie auta dostępne aktualnie w sieci Master1 – nowe i używane, czyli pokontraktowe, przeważnie 3 lub 4-letnie. Wiodącą opcją finansowania jest prosty abonament, który spłaca się w miesięcznych czynszach przez 12 do 36 miesięcy, a po upływie tego czasu można wymienić auto na kolejne. Wyszukiwanie odpowiedniego samochodu na platformie rozpoczyna się od określenia potrzeb. Możemy przeszukiwać oferty według klucza modeli, marek lub rodzajów i mocy silnika. Jeśli jednak najważniejszym kryterium są finanse, to możemy skorzystać z opcji wyszukiwania po wartości samochodu albo według wysokości miesięcznej raty. To szczególnie przydatna funkcjonalność dla tych, którzy nie są zdecydowani na konkretne typy aut, ale wiedzą dokładnie jaką kwotę mogą przeznaczyć miesięcznie na finansowanie samochodu. Po dokonaniu wyboru pozostaje kontakt z doradcą, który pomaga dopełnić minimum formalności. Jednak jak przewiduje Masterlease, już w wkrótce cały proces wyboru i zakupu będzie się odbywał online z dostawą auta door-to-door.

Zobacz też: Wartość rezydualna samochodu – dlaczego jest istotna?

– Chcemy szerzej dotrzeć do klientów detalicznych – posiadających mikro lub jednoosobowe firmy, jak i tych nie prowadzących działalności gospodarczej, czyli każdego „Kowalskiego”. Dlatego jako pierwsza firma leasingowa w Polsce uruchomiliśmy platformę internetową, dzięki której samochody na abonament będą bliżej polskich konsumentów niż kiedykolwiek wcześniej. Ich postawy wobec finansowania samochodów zmieniają się – posiadanie auta na własność przestaje mieć dominujące znaczenie. Coraz ważniejsze staje się swobodne użytkowanie i komfortowe finansowanie, czyli takie, które łatwo można zmieścić w miesięcznym budżecie. Co więcej Polacy są wielkimi entuzjastami cyfryzacji i oczekują jej rozwoju. Jesteśmy bardziej „ucyfrowieni” niż mieszkańcy Europy Zachodniej m.in. pod względem korzystania z bankowości i płatności mobilnych. Sądzimy zatem, że również cyfryzacja usług związanych z finansowaniem aut jest nieunikniona, a rynek sprzedaży samochodów musi zmienić się z nastawionego na produkt, na taki, który koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb klienta. Dlatego chcielibyśmy, aby już w połowie tego roku cały proces od wyboru do transakcji mógł przebiegać z wykorzystaniem platformy online – mówi Konrad Karpowicz, wiceprezes zarządu spółek z Grupy Masterlease.

Na Master1.pl można znaleźć kilkaset ofert samochodów niemal wszystkich dostępnych w Polsce marek z możliwością zakupu za gotówkę, na kredyt i poprzez leasing. Dzięki temu, że fundamentem dla nowej platformy jest Grupa Masterlease – jeden z liderów polskiego rynku leasingu i wynajmu aut, klienci Master1.pl mogą cieszyć się gwarancją pochodzenia samochodów, pewnymi przebiegami i udokumentowaną historią napraw i przeglądów. Bezpieczeństwo zakupu zapewnia Rękojmia, a klienci mają możliwość odliczenia kosztów finansowania auta od podatku VAT.

Źródło: Materiały prasowe Grupy Masterlease