W jakich krajach kamerki samochodowe są zabronione?

Popularność kamerek samochodowych w naszym kraju nie maleje. Najczęstszym powodem ich używania jest możliwość nagrania przebiegu ewentualnego zdarzenia w celu szybkiego ustalenia sprawcy zdarzenia lub wypadku. Kamerki chronią też przed wyłudzeniami ze strony innych kierowców lub przechodniów chcących się wzbogacić na otrzymanych odszkodowaniach.

Jeszcze kilka lat temu wybór kamerek samochodowych był skromny – dziś rynek oferuje szeroki wybór od podstawowych modeli za 100 zł do zaawansowanych kosztujących ponad 1000 zł. Popularność potwierdzają także policyjne statystyki. Z roku na rok rośnie liczba wysyłanych zgłoszeń na specjalne skrzynki mailowe, dostępne na stronach Komend Wojewódzkich Policji. Policjanci analizują nagrania pod kątem złamania przepisów ruchu drogowego lub agresji na drodze.

Wyjeżdżając w tym roku na wakacje za granicę pamiętajmy, że każdy kraj inaczej podchodzi do obecności kamerek w samochodzie. W jednych są tylko obostrzenia dotyczące publikacji materiału, w innych całkowity zakaz. W jakich krajach używanie rejestratorów jazdy jest zakazane?

Luksemburg

Wielkie Księstwo Luksemburg to mały, ale malowniczy kraj między Niemcami, Francją i Belgią. Luksemburg może się pochwalić jednym z najwyższych PKB w Europie. Jadąc obejrzeć Pałac Wielkich Książąt w Luksemburgu pamiętajmy, że jest tam bezwzględny zakaz używania rejestratora jazdy. Zakaz obowiązuje nawet wtedy, gdy nagrania jest dowodem w sprawie wypadku lub kolizji. Za użycie wideorejestratora grozi grzywna, a nawet więzienie za nielegalną publikację nagrania.

Szwajcaria

Alpy Szwajcarskie to znakomity wybór nie tylko zimą, ale też latem. Podróżowanie przez ten kraj pozwala cieszyć się naturą i widokami niespotykanymi w naszym kraju. Należy uważać na restrykcyjne limity prędkości, choć dróg szybkiego ruchu jest dużo (wykupienie rocznej winiety na autostrady kosztuje równowartość ok. 140 zł). Podobnie do prawodawstwa Luksemburga, używanie kamerek samochodowych w Szwajcarii jest zabronione.

Przepisy zabraniają używania jakichkolwiek urządzeń na szybie w polu widzenia kierowcy, jeżeli martwe pole przekracza 12 m przed autem. Montowanie urządzeń dozwolone jest przy dolnej i górnej krawędzi szyby. Za złamanie zakazu grozi mandat w wysokości ponad 3 tys. zł.

Węgry

Zobaczenie stolicy Węgier to obowiązkowy kierunek dla wszystkich podróżujących na południe. Nagrywanie przejażdżki po Budapeszcie może jednak skończyć się mandatem. Na Węgrzech jest obowiązek usuwania nagrań pochodzących z kamerek samochodowych najpóźniej pięć dni od nagrania. Jeśli mamy ochotę opublikować nagrania, musimy ukryć wszelkie dane umożliwiające identyfikację nagrywanego, tj. twarz osoby nagrywanej i numer tablicy rejestracyjnej.

Belgia

W Belgii nie ma zakazu używania wideorejestratorów. Nagrania mogą być użyte do celów turystycznych lub domowych – obowiązuje zakaz publikowania nagrania bez zgody nagranych osób. Inaczej niż w Luksemburgu, nagrania może służyć za dowód w sprawie, tylko pod warunkiem poinformowania o tym fakcie uczestników zdarzenia.

Niemcy

W Niemczech można używać kamerki samochodowej wyłącznie do celów prywatnych. Udostępnianie nagrań w przestrzeni publicznej bez zgody osób widocznych na nagraniu jest karane. Niemieckie organy zajmujące się ochroną danych osobowych ostrzegają przed karą wynoszącą do 300 tys. euro.

Austria

Austria bezwzględnie traktuje użytkowników wideorejestratorów – radzimy bardzo uważać. Od 2012 roku Austriacki Urząd Ochrony Danych zabronił używania kamer samochodowych, traktując je jako monitoring wizyjny miejsc publicznych wymagający zgody urzędu. Mandat może wynieść nawet do 80 tys. zł. Co więcej, nagrana osoba ma prawo domagać się rekompensaty w wysokości ok. 90 tys. zł.

Słowacja

Na terenie Słowacji kamer nie można używać. Nasi południowy sąsiedzi, podobnie jak Szwajcarzy, zabraniają montowania urządzeń w polu widzenia kierowcy. Warto tylko dodać, że Słowaccy policjanci są mniej restrykcyjni.

Francja

Zakaz używania urządzeń w zasięgu wzroku kierowcy, Wyjątkiem jest nawigacja GPS. Mandat za używanie kamerki samochodowej może wynieść ok. 6 tys. zł.

Hiszpania i Portugalia

Nagrania z kamer samochodowych mogą być użyte tylko do celów prywatnych. Nagrania nie mogą być traktowane, jako materiał dowodowy przed sądem.

Norwegia

Dla Norwegów kamerki samochodowe to przenośna telewizja. Nie można ich używać, ponieważ rozpraszają kierowcę.