Fordy ostrzegą przed dziurą w drodze.

Wypadki spowodowane złym stanem nawierzchni

W całej Europie zły stan nawierzchni jest przyczyną ponad jednej trzeciej wypadków, do jakich dochodzi każdego roku**. W 2011 roku w Europie zgłoszono 20 milionów dziur w jezdni, ale tylko połowa z nich została naprawiona, na co szacunkowo przeznaczono ponad 1,2 miliarda euro**. W Wielkiej Brytanii lokalne władze otrzymują roszczenie odszkodowawcze z tytułu uszkodzenia pojazdu na skutek wjechania w dziurę w drodze średnio co 17 minut, a każde wypłacone odszkodowanie wynosi średnio 508 euro (432 funty)***.

Wirtualna mapa dziur

Można jednak uniknąć kosztownych napraw samochodu spowodowanych złym stanem nawierzchni, korzystając z pomocy wirtualnej mapy dziur w drogach stworzonej na zasadzie crowdsourcingu. Dziś Ford poinformował, że pracuje nad tym rozwiązaniem, którego testy mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Mapa ma na bieżąco pokazywać kierowcom na pokładowych wyświetlaczach lokalizację dziur oraz ich wielkość, a także sugerować alternatywne trasy.

„Wirtualna mapa dziur w nawierzchni może wyświetlić na ekranie pokładowym w aucie nową wyrwę dosłownie w minutę po tym, jak powstała i tym samym niemal natychmiast ostrzec prowadzącego przed niebezpieczeństwem,” powiedział Uwe Hoffmann, inżynier badawczy, Advanced Chassis Control Technologies, Ford of Europe. „Nasze samochody są już wyposażone w czujniki, które wykrywają dziury, a teraz chcemy przenieść to rozwiązanie na nowy poziom.”

Niskie temperatury, lód i śnieg powodują, że drogi zamarzają, a po odmarznięciu pękają. Sytuację pogarszają wiosenne deszcze, które wypełniają dziury wodą, co jest dużym problemem dla kierowców wybierających się w podróż wielkanocną. Tylko w Wielkiej Brytanii jest ich 16 milionów****. Modele Forda, jak Galaxy, Mondeo i S-MAX, są już wyposażone w pokładowe czujniki układu kontroli tłumienia Continuously Controlled Damping z systemem Pothole Mitigation, który wykrywa dziury w jezdni i odpowiednio dostosowuje ustawienia zawieszenia, aby zredukować potencjalne uszkodzenia.

Inżynierowie z centrum Ford Research and Innovation Center w Akwizgranie w Niemczech pracują obecnie nad wykorzystaniem kamer i zintegrowanych modemów. Połączenie tych rozwiązań pozwoli na zebranie szczegółowych informacji na temat dziur w nawierzchni i przekazanie ich w czasie rzeczywistym do chmury, co pozwoli na wykorzystanie tych danych przez innych kierowców.

Trwają również prace nad wykorzystaniem systemów aktywnego zawieszenia do redukowania niekorzystnego wpływu dziur i nierównych nawierzchni na stan samochodu.

Ford prowadzi testy wytrzymałościowe nowych samochodów na trasie o długości 1,9 kilometra znajdującej się w ośrodku Lommel Proving Ground w Belgii, gdzie znajdują się nawierzchnie odzwierciedlające najbardziej dziurawe drogi na całym świecie.

Źródło: Materiały prasowe Ford